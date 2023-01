A- A+

bbb 23 Fred, do Desimpedidos, é mais um camarote anunciado para o BBB 23 O influenciador tem um filho com a ex-sister Bianca Andrade, que participou do BBB 20

O jornalista e influenciador Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, do canal Desimpedidos, é mais um nome anunciado para o camarote do Big Brother Brasil 2023. Fred, que trabalha desde os nove anos, já vendeu doces com a mãe, foi passeador de cachorro, balconista de padaria, auxiliar administrativo, ator de teatro, figurante de jogador de futebol, repórter de rádio, web designer, gandula de tênis, deu aula de informática pra idoso, entre outras. Ao GShow, Fred conta que toda sua trajetória contribiu para quem ele é hoje. “Todas essas profissões formaram meu caráter e ajudaram a valorizar muito as minhas conquistas”, disse.

Fred tentou ser jogador profissional até os 22 anos. Mas enquanto participava dos testes nos clubes, ele também continuava ajudando na renda em casa. O influenciador também já foi animador da plateia do Domingão do Faustão. "Eu organizava as caranavas e ficava camuflado no público, batendo palmas", conta.

Ele torce para um time diferente do pai, mas isso nunca foi um problema. "Eu sou palmeirense e meu pai é corinthiano. Sempre soubemos lidar com isso. O amor pelo futebol é maior", explica Fred, que depois de famoso fez uma série em que jogou futsal profissionalmente por alguns meses pelo time de Sorocaba-SP, em que jogou o Falcão, o maior jogador da modalidade na história.

Após crescer na profissão, já entrevistou diversos de seus ídolos e é mais famoso que muitos atletas. “Tenho uma vida de jogador sem a pressão da torcida. Não seria capaz de escolher uma profissão tão perfeita”, conta. A entrevista mais importante de sua carreira foi com Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores de futebol do mundo. “Tinha uma responsabilidade muito grande. E o mundo inteiro pode ver um Cristiano Ronaldo brincando, fazendo piada. Repercutiu muito”, diz Fred.

Fred também já foi casado com a ex-BBB 20, Bianca Andrade. Os dois tiveram um filho, Cris, que, atualmente, tem 1 ano e 6 meses. Hoje, Fred está solteiro, mas garante que seu coração está em paz. "Meu sonho é ir para a Disney com o meu filho. Pretendo realizá-lo muito em breve", conta.

