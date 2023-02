A- A+

BBB 23 Fred e Larissa desconversam sobre relacionamento fora da casa: "amizade colorida" O futuro do casal foi especulado em conversa com colegas de confinamento

Fred e Larissa ficaram sem graça durante uma conversa à mesa com colegas do BBB 23 quando o assunto relacionamento após o relaity veio à tona. Depois de questionarem Ricardo se ele tentaria algo com Paula após sair do reality, a mesma pergunta foi feita ao casal.



"E vocês, quando sair daqui, como vai ser?", perguntou Ricardo. "O apartamento que o Fredinho ganhou já tá reservado pra Lari", comentou Domitila. "Vocês vão ter Instagram de casal?", brincou Sarah.

"Falei que a gente vai ter que excluir os Instagram e fazer um perfil de casal, com a foto de amor eterno. Aliança na bio e as fotos só juntos", disse Larissa. "Vocês vão casar?", questionou Sarah. "Vai pedir em casamento no seu aniversário?", perguntou Ricardo.



"Casamento é pesado, quero casar com uns 30 anos. Aqui, a gente tá fazendo bodas de ouro. A gente é amigo. Vamos fazer 5 anos de amizade. Uma amizade colorida", descontraiu Larissa. "O nome disso é friendzone", disse Ricardo. "Friendzone é quando você não pega", rebateu Fred. "Tipo você e a Paulinha", sacaneou Sarah sobre o relacionamento platônico de Ricardo com a colega.

