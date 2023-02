Fred e Ricardo discutem na academia após piada sobre Xepa

A- A+

No “BBB 23”, a relação entre os integrantes do grupo do Quarto Deserto anda um tanto estremecida. Na tarde desta sexta-feira (3), foi a vez de Fred e Ricardo se desentenderem.

A dupla estava na academia com outros aliados conversando sobre o jogo, quando Ricardo reclamou do fato de estar na Xepa pela segunda semana, dando a entender que não gostava de comer a mesma coisa todos os dias.

O comentário não agradou Fred, que decidiu sair do local. “Não quero nem ouvir mais você falar, de verdade. Fica na energia de que é uma b*sta", criticou o youtuber.



O biomédico rebateu o colega de reality, afirmando que sua fala era apenas uma piada. “Você solta as piadinhas e pode", destacou.

"A gente já vai ter menos comida. Se toda hora alguém falar: 'Ah, a comida é sem gosto, ah, é a mesma coisa'... Eu não gosto", apontou Fred.

Ricardo respondeu o parceiro: “É só falar: 'Não gostei'. Acabou". Antes de sair da academia, Fred pontuou: "Eu penso que se todo mundo ficar se jogando pra baixo, acabou o bagulho".

Veja também

DANÇA Espetáculo de dança "O Silêncio e o Caos" realiza sessões no Teatro Hermilo Borba Filho