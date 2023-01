A- A+

BBB 23 Fred e Ricardo vencem a Prova de Imunidade do BBB 23 A dupla também garantiu R$ 10 mil para cada um

Fred e Ricardo foi a dupla vencedora da primeira prova do Big Brother Brasil 23. Os dois, além de garantirem a imunidade, ganharam, cada um, R$ 10 mil. Eles seguiram na disputa até 11h50 desta terça (17), tendo um total de quase 12 horas de prova.

Fora da disputa do líder

As duplas Tina e MC Guimê e Cristian e Marvvila foram as primeiras a deixar a prova e, como explicado por Tadeu Schmidt, não participam da prova do líder na quinta-feira.

