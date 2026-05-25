A- A+

Economia Criativa Fred Jordão é o convidado da 49ª edição do Mercado Capitão, neste domingo (31) Evento gratuito oferece oficinas, dj e vendas de marcas independentes, na rua Capitão Lima e no restaurante Casa Capitão, em Santo Amaro, das 10h às 19h

A 49ª edição do Mercado Capitão, evento que reúne fotografia, cerâmica, moda, design, gastronomia artesanal e cultura independente no Centro do Recife, ocupa a Rua Capitão Lima e o restaurante Casa Capitão (Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife), neste domingo (31), das 10h às 19h, com entrada franca.

O evento reúne artistas, pequenos produtores e pessoas interessadas em arte, transformando a Rua Capitão Lima em um espaço de circulação criativa e encontro cultural e fomento de artistas locais. Nesta edição, o fotógrafo recifense Fred Jordão é o convidado especial da curadoria.

Além da exposição de Fred Jordão, a edição conta com programação cultural ao longo do dia, incluindo oficina de papel machê às 11h e discotecagem de DJ Digo a partir das 15h. O espaço conta com paraciclos para quem optar por chegar de bicicleta.

Segundo a divulgação do evento, a ideia é “aproximar visitantes de marcas e trabalhos autorais que muitas vezes atuam apenas no ambiente online, incentivando trocas diretas entre público, artistas e produtores independentes”.

Fred Jordão mergulha em estados contemplativos e poéticos a partir da observação das nuvens | Foto: Fred Jordão/Divulgação

Sobre Fred Jordão

Nesta edição do evento, o fotógrafo, roteirista e diretor de fotografia pernambucano Fred Jordão apresenta a série “Inventário dos Sonhos”, um conjunto de fotografias que mergulha em estados contemplativos e poéticos a partir da observação das nuvens, do tempo e da paisagem.



Com trajetória ligada à fotografia documental, à cultura popular e ao audiovisual pernambucano, Fred Jordão atua desde os anos 1980 nas áreas de artes visuais e documentação cultural. Participou do movimento Manguebeat, integrou projetos ligados ao ressurgimento do cinema pernambucano e desenvolveu importantes registros sobre o Recife, o sertão nordestino e manifestações populares da região.



“Geralmente meu trabalho circula em galerias, livros ou pela internet, então estar aqui é uma oportunidade de criar um contato mais próximo com as pessoas. O Mercado Capitão tem uma curadoria super bacana, com trabalhos e pessoas que eu admiro muito”, contou o fotógrafo.

O Mercado Capitão chega a sua 39ª edição, neste domingo (31)

Sobre o Mercado Capitão

O Mercado Capitão é uma feira independente realizada no espaço da Casa Capitão, sobrado histórico do século XIX localizado no bairro de Santo Amaro, no Recife. Reunindo gastronomia, artesanato, moda, design, artes visuais, ecologia e outras linguagens, o evento se consolidou como um espaço de encontro entre artistas, pequenos produtores, público e cidade.



Com curadoria voltada para originalidade, sustentabilidade e produção autoral, o Mercado Capitão prioriza criadores independentes, muitos deles atuando principalmente no ambiente online, promovendo experiências presenciais de troca, circulação e fortalecimento da economia criativa local.



Confira a lista completa de expositores:

* Fred Jordão

* Pepita Garimpo

* Ceramiquinho

* Oficina Olaria

* Oficina Magliano

* Maroca Desenha

* Pequeno Ateliê

* Dal Tenório

* Sina

* Gabi Fonseca

* Azulerde

* Soy Marina

* Disco Avoador

* Lavandalma

* Luolí

* Tiliá

* Brisa Cria

* Cozinha Zai

* Raiz do Agreste

* Massapê Chocolateria

* Serbrejeiro

* Coletivo Mãos Talentosas

* Coletivo Retalhos



SERVIÇO

Mercado Capitão | Edição 49

Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife - PE

Quando: 31 de maio, das 10h às 19h.

Entrada gratuita

Informações: @mercadocapitao124

Veja também