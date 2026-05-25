Fred Jordão é o convidado da 49ª edição do Mercado Capitão, neste domingo (31)
Evento gratuito oferece oficinas, dj e vendas de marcas independentes, na rua Capitão Lima e no restaurante Casa Capitão, em Santo Amaro, das 10h às 19h
A 49ª edição do Mercado Capitão, evento que reúne fotografia, cerâmica, moda, design, gastronomia artesanal e cultura independente no Centro do Recife, ocupa a Rua Capitão Lima e o restaurante Casa Capitão (Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife), neste domingo (31), das 10h às 19h, com entrada franca.
O evento reúne artistas, pequenos produtores e pessoas interessadas em arte, transformando a Rua Capitão Lima em um espaço de circulação criativa e encontro cultural e fomento de artistas locais. Nesta edição, o fotógrafo recifense Fred Jordão é o convidado especial da curadoria.
Além da exposição de Fred Jordão, a edição conta com programação cultural ao longo do dia, incluindo oficina de papel machê às 11h e discotecagem de DJ Digo a partir das 15h. O espaço conta com paraciclos para quem optar por chegar de bicicleta.
Segundo a divulgação do evento, a ideia é “aproximar visitantes de marcas e trabalhos autorais que muitas vezes atuam apenas no ambiente online, incentivando trocas diretas entre público, artistas e produtores independentes”.
Leia também
• Recife recebe primeira edição da Exposição Internacional de Pinturas com Café
• Exposição em Londres revela o lado artístico de Winston Churchill
• Exposição Rio celebra trajetória do artista Vik Muniz
Sobre Fred Jordão
Nesta edição do evento, o fotógrafo, roteirista e diretor de fotografia pernambucano Fred Jordão apresenta a série “Inventário dos Sonhos”, um conjunto de fotografias que mergulha em estados contemplativos e poéticos a partir da observação das nuvens, do tempo e da paisagem.
Com trajetória ligada à fotografia documental, à cultura popular e ao audiovisual pernambucano, Fred Jordão atua desde os anos 1980 nas áreas de artes visuais e documentação cultural. Participou do movimento Manguebeat, integrou projetos ligados ao ressurgimento do cinema pernambucano e desenvolveu importantes registros sobre o Recife, o sertão nordestino e manifestações populares da região.
“Geralmente meu trabalho circula em galerias, livros ou pela internet, então estar aqui é uma oportunidade de criar um contato mais próximo com as pessoas. O Mercado Capitão tem uma curadoria super bacana, com trabalhos e pessoas que eu admiro muito”, contou o fotógrafo.
Sobre o Mercado Capitão
O Mercado Capitão é uma feira independente realizada no espaço da Casa Capitão, sobrado histórico do século XIX localizado no bairro de Santo Amaro, no Recife. Reunindo gastronomia, artesanato, moda, design, artes visuais, ecologia e outras linguagens, o evento se consolidou como um espaço de encontro entre artistas, pequenos produtores, público e cidade.
Com curadoria voltada para originalidade, sustentabilidade e produção autoral, o Mercado Capitão prioriza criadores independentes, muitos deles atuando principalmente no ambiente online, promovendo experiências presenciais de troca, circulação e fortalecimento da economia criativa local.
Confira a lista completa de expositores:
* Fred Jordão
* Pepita Garimpo
* Ceramiquinho
* Oficina Olaria
* Oficina Magliano
* Maroca Desenha
* Pequeno Ateliê
* Dal Tenório
* Sina
* Gabi Fonseca
* Azulerde
* Soy Marina
* Disco Avoador
* Lavandalma
* Luolí
* Tiliá
* Brisa Cria
* Cozinha Zai
* Raiz do Agreste
* Massapê Chocolateria
* Serbrejeiro
* Coletivo Mãos Talentosas
* Coletivo Retalhos
SERVIÇO
Mercado Capitão | Edição 49
Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife - PE
Quando: 31 de maio, das 10h às 19h.
Entrada gratuita
Informações: @mercadocapitao124