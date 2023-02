Fred Nicácio acusa Bruna Griphao de agressão: "Deu um tapa na Amanda"

A- A+

Após uma treta generalizada na casa do BBB 23, que iniciou com Bruna Griphao e Ricardo, em uma ação patrocinada, Fred Nicácio acusou a atriz de agressão. Em meio à treta, Bruna teria acertado o rosto de Amanda com um tapa, o que levou Fred Nicácio e Key Alves a sugerirem a expulsão dela. A cena da agressão, contudo, não foi mostrada no pay-per-view.

"Isso não é agressão?", questionou. "O Tadeu deu um alerta sobre o 'after dos cria', que era uma brincadeira. Isso não é agressão? Ela é muito agressiva!", disse Key Alves.

Em outro momento, Larissa explicou para Aline que segurou Bruna para não dar o tapa em Amanda, porém, o tapa teria, sim, acertado a sister.

