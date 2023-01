A- A+

BBB 23 Fred Nicácio afirma ter sofrido ataque por ter uma relação inter-racial Em conversa com Tina, o médico questionou a visão das pessoas sobre as relações gays

Na tarde desta terça-feira (31), Fred Nicácio questionou o fato de algumas pessoas não entenderem as diferenças entre as relações gays e entre as relações hétereos. "Qual o campo afetivo de um homem preto gay? Qual o campo afetivo de uma travesti preta? As pessoas pregam relações afrocentradas, mas elas não entendem que existem várias medidas", analisou, em conversa com Tina, na área externa da casa.

O assunto surgiu quando a dupla conversava sobre Nelson Mandela e as violências que o ex-presidente da África do Sul sofreu:



"Não usar a mesma calçada? O mesmo banheiro público? Não se relacionar?", resumiu Tina.

Logo em seguida, Fred emendou: "Você tem noção que eu já fui muito atacado por ter uma relação inter-racial? ", disse, emendando que é um estimulador do amor preto. "Tem que se amar, porque isso foi quase que proibido, não foi incentivado", concluiu.

