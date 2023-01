A- A+

bbb 23 Fred Nicácio avalia conversa de Cezar com brothers do Quarto Deserto: "Trairagem" O enfermeiro diz que não gostou da forma como o médico falou sobre a situação dele com Domitila

Durante uma conversa com Cezar Black na área externa da casa do BBB 23, na madrugada desta sexta (27), Fred Nicácio cita um papo do brother com Gabriel Fop sobre Domitila Barros e diz que isso pode enfraquecer os aliados do Quarto Fundo do Mar. "Eu sei que você tem suas diferenças com ela, mas chega para o Gabriel e fala. Isso enfraquece o grupo inteiro", diz o médico. "Expõe uma pessoa que já está na mira", acrescenta Fred Nicácio.

"Mas em momento algum eu comentaria no sentido de colocar ela na reta e nem no sentido de votar nela para ir ao Paredão e sair", afirma Cezar. "Por isso, eu falei: 'O Black afirmou com todas as letras que não votaria em ninguém'. Se vai votar nas plantas, vai nas plantas do outro grupo. Se você não fala isso lá, como eu ia replicar essa afirmação?", questiona o médico.

Cezar explica que ficou sentido como clima criado com Domitila sobre a fala dele durante a festa e diz que não gostou da forma como o médico falou sobre a situação. "Não gostei muito da forma como você falou do negócio da Domitila. Pareceu que eu estava agindo com trairagem", afirma Cezar.

Os dois dão continuidade ao papo na sala. "Desde o início, eu não tive uma boa relação com a Domitila. Você sabe disso. Teve um dia que ela te chamou para conversar sobre mim", explica o enfermeiro. "Quando eu entrei no jogo, eu percebi que éramos pessoas muito diferentes. E estava morrendo de medo de sair, porque eu estava com ela", continua ele.

Cezar também explica para Fred que seu relacionamento com a pernambucana não é dos melhores. "Acho que a forma que você falou perante o pessoal ali deu a entender que estava fazendo um jogo contra o nosso grupo", afirma o enfermeiro.

Veja também

SAÚDE "Ela já não conseguia mais abrir os olhos direito de tanta dor", diz namorada de Claudia Rodrigues