bbb 23 Fred Nicácio critica Aline Wirley no BBB 23: "Omissa. Se cala sempre" O médico estava conversando com Domitila e Ricardo após o Paredão

Após o Paredão que eliminou Marvvila, na noite de terça (4), Fred Nicácio desabafou com Domitila e Ricardo. Alface afirmou que no Jogo da Discórdia viu o médico de volta ao jogo do BBB 23 e o brother diz que que tem força, mas é necessário em momentos certos dentro do jogo.

Ele aproveitou o momento para falar sobre Aline Wirley, com quem teve um embate na última dinâmica. "Combustível eu tenho, só que preciso usar na hora certa. Quando chamo Aline de omissa, porque é. Se cala sempre que tem que falar e, quando tem que falar, fala besteira", declara o médico.

Ricardo concorda com o brother, e, em seguida, desabafa sobre uma situação que a cantora fez uma atitude que ele não gostou dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Ela fez isso comigo. Eu achei muito feio da parte dela. Na hora quando estava tendo confusão, a Sarah chegou para mim e falou: 'Facinho, tá bom'. Aí ela: 'Não, não, deixa ele falar mais, porque quanto mais ele fala mais se complica. Eu olhei assim", diz o biomédico.

"Isso é atitude de mama?", questiona o médico. "Isso é coerente?", pergunta Domitila Barros. "O jogo é ficar em cima dos meus erros?", pergunta Ricardo. "Acentuar seus erros, grifar em cima", afirma Fred Nicácio.

