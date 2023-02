Fred Nicácio diz que já recebeu investida de Anitta

A- A+

Parece que o eliminado Gabriel Fop não é o único participante do BBB 23 que já esteve na mira de Anitta. Em conversa na academia, nesta sexta-feira (10), Fred Nicácio revelou que já foi paquerado pela cantora.

Para Key, Gustavo e Cristian, o médico revelou que a investida da artista aconteceu quando ele ocupou o Instagram do ator Bruno Gagliasso para falar sobre racismo.

"Anitta, numa live, começou a me xavecar. 'Doutor Fred, pelo amor de Deus, que delícia que você é!'. Eu todo sem graça na live e ela lá, falando horrores. Aí começou a me seguir, do nada. Eu falei assim: 'Bicha, eu sou viado, nem tenta'", relembrou.



Como se fosse o companheiro de jogo respondendo, Key disse: "Nem tenta. Do que você gosta, eu gosto mais ainda", brincou.



