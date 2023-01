Fred Nicácio é criticado por fala polêmica sobre os profissionais de enfermagem

A- A+

Na tarde desta quarta-feira (18), uma fala do médico Fred Nicácio incomodou o enfermeiro baiano Cézar Black. É que durante conversa com alguns brothers na piscina, Nicácio fez uma denúncia de racismo e relembrou conversa com uma enfermeira, nos tempos em que ainda era fisioterapeuta:

"Porque um dia eu fui fisinterapeuta e eu vi um médico entubando um paciente. E eu falei assim: 'eu queria fazer isso aí'. E uma enfermeira branca olhou pra mim e falou assim: 'sai pra lá, menino. Isso aí é só pra médico. Sete anos depois eu voltei pra lá e ela foi minha enfermeira. Tô aqui, dr. Fred Nicácio. Pra você, agora eu vou entubar e você vai me ajudar. Pronto, porque a gente trata racista assim: expondo, porque quem criou o constrangimento, que lide com ele".

Depois disso, em conversa com a pernambucana Domitila Barros, Cézar Black assumiu incomodado com essa e outras falas do brother, considerando ofensivo o jeito colocado por Nicácio. "Pra chegar onde cheguei tem que ser muito foda. Eu sou enfermeiro, já começa por isso", disse, lembrando que na última terça (17), ouviu o que o integrante do grupo Camarote dizia sobre sua trajetória até se tornar médico.

"As pessoas têm muito estigma de que o enfermeiro é o secretário. Quando o Fred falou , tentando ser algo positivo pra ele: 'ah, porque um enfermeiro me criticou. porque eu era fisioterapeuta, mas depois eu virei médico e ela tinha que me auxiliar'. Cara, pra gente é super ofensivo isso. Para a nossa classe é algo que a gente briga todo dia", desabafou Black, destacanbdo ainda a importância do seu ofício como enfermeiro. "Você nasce hoje, o médico tirou você da barriga da sua mãe, ele entrega pra gente. A gente quem cuisa, quem limpa, quem pesa", emendou emocionado.

Após repercussão, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, de São Paulo, do Amazonas e da Bahia se manifestaram no Twitter. "Não existe hierarque entre profissões numa equipe multidisciplinar", diz o post compartilhado pelas instituições.





O #BBB23 exibiu uma discussão sobre a autonomia da enfermagem. O participante Cezar Black, que é enfermeiro, desabafou que se sentiu ofendido sobre uma menção do participante Fred Nicácio, que é médico e fisioterapeuta, de que uma enfermeira deveria auxiliá-lo.



