BBB23 Fred Nicácio é o sétimo eliminado do programa com 62,94% dos votos Médico carioca estava na berlinda da semana ao lado de Cara de Sapato e Cezar Black

O médico carioca Fred Nicácio foi eliminado do Big Brother Brasil (BBB23), na noite desta terça-feira (28), com 62,94% dos votos do público.



Na berlinda da semana, o "Dr. Fred" foi indicado pela líder Bruna Griphao. No mesmo paredão estavam Cara de Sapato (36,23% ) e Cezar Black (0,83% ).









Envolto em discussões e alvo da casa em outros paredões, Fred Nicácio já havia saído do reality em um paredão falso, quando ficou confinado no Quarto Secreto junto à sister Marília - a primeira eliminada da o reality.



O retorno do médico à casa causou alvoroço entre os brothers e sisters, e foi também cercado de algumas tretas, em especial com o lutador de MMA Cara de Sapato. Os dois, no decorrer do programa, tornaram-se alvos um do outro, ora nas votações para a formação dos paredões, ora em dinâmicas da casa, a exemplo do Jogo da Discórdia.

