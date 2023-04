A- A+

bbb 23 Fred Nicácio flagra Ricardo falando mal dele no Quarto Deserto no BBB 23: "Vim ver a cena" Alface estava em uma conversa com Bruna Griphao, Aline, Amanda e Larissa

Durante uma conversa no Quarto Deserto, após a formação do Paredão no domingo (9), Bruna Griphao contou para Ricardo que Fred Nicácio estava falando mal dele na cozinha. Em seguida, o biomédico começou a criticar Nicácio para Bruna, Aline, Amanda e Larissa. Seu rival, o qual indicou à berlinda, estava ouvindo todo o papo na despensa.

"Você vai precisar de muito sangue frio para lidar com ele [Nicácio], porque ele sabe onde te cutucar. Eu sei porque semana passada ele me cutucou", disse Aline. Quando Alface ia concordar com a cantora, Nicácio abriu a porta do quarto. Rindo, o médico afirmou: "Só vim ver a cena! Que cena, hein!". Ricardo: "Não vai entrar na minha cabeça, não"

Minutos depois, Fred Nicácio explicou o ocorrido para as integrantes do Deserto. Após a justificativa, Aline afirmou que o que ele fez foi falta de respeito. "Meninas, naquela hora que eu abri a porta do quarto, foi para ver ele [Ricardo] mendigando, tá? Porque eu sabia que isso ia acontecer. Não foi para vocês, foi para ele", disse Nicácio. "É uma falta de respeito abrir a porta. O Alface foi mendigar o que exatamente? Tem um limite", questionou Aline.

Veja também

CELEBRIDADES Mãe de Eduardo Costa publica indireta para o filho após polêmica em casamento; entenda