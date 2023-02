A- A+

BBB 23 Fred Nicácio prepara banho de ervas para afastar más energias no BBB 23 Médico rezou em voz baixa e pediu proteção, segurando suas guias

No Paredão desta semana, Fred Nicácio buscou forças em um ritual espiritual. Para afastar as más energias, o médico ferveu ervas e preparou um banho no BBB 23.

Com a panela ainda no fogo, Nicácio aproveitou para rezar em voz baixa. Enquanto aguardava a fervura, o médico segurava suas guias e pedia proteção.

Mais cedo, Nicácio conversou sobre o assunto com Domitila. No quarto, o médico disse para a amiga que precisava de proteção espiritual.



Os banhos de ervas são rituais característicos de religiões de matriz africana. A crença é de que esses processos trazem purificação e fortalecimento por meio de elementos na natureza.



