A- A+

BBB 23 Fred Nicácio solicita atendimento médico; confira o que houve com o brother Após reclamar de fortes dores no pescoço e no braço, brother recebe atendimento

Após ficar de sentinela em pé perto do Big Fone do BBB 23, na manhã desta quinta-feira (30), Fred Nicácio se queixou de dores nas costas. O médico relatou para Ricardo Alface, Sarah Aline e Cezar Black achava sentiu uma torção no pescoço durante a festa do líder na noite anterior.

"Senti uma dor na hora no pescoço. Passou. Depois, fui tomar banho quente e passei um medicamento no local antes de dormir, mas acordei me sentindo travado nas costas. Só que agora estou começando a sentir uma dormência no braço", disse Fred.

Depois, O participante decidiu pedir atendimento médico no confessionário. Quando voltou da consulta, Fred revelou o diagnóstico.



"Acontece direto comigo, só que, quando eu tenho isso, eu resolvo com quiropraxia. Aqui não deu certo. Aí a médica veio e já me examinou. Ela disse que está tensionado o nervo e me deu remédio. Agora é esperar resolver. Mas vai melhorar, eu tenho fé".

Veja também

Tecnologia e Games E3 cancelada: maior evento de games do mundo perde parceiros e dá adeus ao circuito