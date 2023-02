A- A+

bbb 23 Fred Nicácio tira satisfação com Key Alves após Jogo da Discórdia: "É mentira" Durante a dinâmica, Larissa acusou a sister de ter falado mal do brother

Após o Jogo da Discórdia de segunda (27) no BBB 23, Fred Nicácio foi atrás de Key Alves para esclarecer as acusações feitas por Larissa. O brother quis entender quando a jogadora havia feito isso. "Ela falar que eu falei para todo mundo é mentira", explicou Key.

Durante a dinâmica, Larissa acusou a sister de ter falado mal do brother para os seus rivais. "Aquela situação que ela falou que não deu tempo de responder, foi quando o Cristian saiu, e eles estavam perguntando 'quem vocês acham que estava errado?'. Eu falei: 'O Cristian está errado, sim, de ter traído e também achava que você tinha tido uma atitude errada de querer ter votado nele'. Isso a casa inteira já sabia, então foi essa situação que ela quis dizer ali", justificou Key.

"Foi uma situação normal, a gente estava conversando. Não cheguei neles e ataquei você para ninguém", completou ela. O brother disse que queria entender quando aconteceu isso: "Foi antes do Cris sair?". "Foi depois que ele saiu. A casa ficou comentando sobre isso. Eu falei: 'O Cris traiu, sim'", explicou a atleta.

"Só que ela disse que eu falei para todo mundo, foi mentira. Foi um bagulho que a gente estava conversando na piscina, estavam três pessoas, que era o Sapato, a Aline e a Amanda. A gente estava falando do Cris, e eu peguei e dei minha opinião, que não te compromete em nada comigo. Eu continuo sendo sua amiga, só que eu não acho certo e não vou passar pano. Só que para mim morreu ali", continuou Key.

"Foi uma situação de conversa e nada de te atacar. Eu falei: 'Também acho errado o que o Fredão fez, não foi só o Cris, foi todo mundo, mas quem saiu foi o Cris'. Agora ela falar que eu falei para todo mundo é mentira, quem falou para todo mundo foram eles", reforçou a jovem.

Depois que Key se explicou, Fred Nicácio confrontou a sister. "Você acha maneiro você falar isso para eles? Assim como daquela vez que o Black falou da Domitila. Você falar isso para pessoas que não têm relação nenhuma de jogo". "Todo mundo já estava sabendo. Eu não vejo problema, porque era uma situação que todo mundo sabia. Eu dei meu ponto de vista, o que eu achava. Me posicionei, é diferente", insistiu a jogadora de vôlei.

"Quando eu falo sobre proteção... Isso, para mim, é me deixar desprotegido. No local onde eu não tô, com pessoas que votam em mim, você reforçar um estigma negativo", reclamou Fred. "Eu não reforcei, eu dei minha opinião. Eles têm a deles", alegou a sister. "Mas a sua opinião reforça a deles", finalizou Fred.

