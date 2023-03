A- A+

bbb 23 Fred Nicácio vê falsidade do casal "Guskey" e chora ao saber que sofreu intolerância religiosa No Bate-papo com o Eliminado, na madrugada desta quarta (1°), o ex-brother viu todas as cenas

No Bate-Papo com o Eliminado do BBB 23, da madrugada desta quarta (3), Vivian Amorim e Patrícia Ramos conversam com Fred Nicácio, o sétimo eliminado da edição, que saiu com 62,94% dos votos. Cara de Sapato teve 36,23% e Cezar Black 0,83%.

Durante a conversa, o ex-brother comentou o embate com o lutador e Bruna Griphao, responsável por colocá-lo na berlinda. “Sapato tem a necessidade de se afirmar fazendo o outro dizer o que ele não consegue sustentar sozinho. Ele me interpretou como quis, passou essa visão para frente e quem comprou, comprou. Quem não comprou de cara, ele ficava sempre por perto para insistir, tentar minar minhas alianças”, avaliou.

Revelações do casal Gustavo e Key

A apresentadora Vivian Amorim questiona Nicácio sobre um papo que ele teve com Larissa pouco antes de ser eliminado da casa, quando a sister revelou para ele que Key Alves fazia comentários sobre ele pelas costas. Na sequência, a apresentadora mostra um vídeo de uma conversa da jogadora de vôlei com Gustavo. Nos VTs, Key Alves aparece rindo quando fala de Fred Nicácio, e afirma várias vezes que o médico tentou "manipular" o grupo no qual fazia parte.

"É mais do que nítido que a Key e o Gustavo falavam de você pelas costas, e não só de você como do seu jogo também", disse a outra apresentadora Patrícia Ramos. No final, a apresentadora pergunta a opinião do médico sobre o que ele acabou de ver. "Decepção", responde ele.

“É algo que eu não esperava, apesar de sentir que havia algo errado desde a segunda liderança de Gustavo. Só que eu preferi ignorar minha intuição porque, além de não ter provas, lá dentro há muita interferência na nossa sensibilidade e, ao mesmo tempo, a gente precisa acreditar, confiar em outras pessoas. […] De qualquer forma, não me arrependo ou me envergonho de nada do que fiz porque fui fiel a quem se dizia fiel a mim”, completou Fred.

Intolerância religiosa

No momento mais delicado da entrevista, o médico teve a real dimensão do que aconteceu quando Cristian o viu parado em frente à cama do casal Guskey no meio da madrugada. “Não é nem uma má interpretação. É um julgamento mesmo. É intolerância religiosa. Isso é muito grave, machuca, mata pessoas. Jamais poderia imaginar que isso estava acontecendo pelas minhas costas. É muito sério associar religiões de matriz africana a desejos ruins, perversidade”, desabafou ele, visivelmente abalado.

“E são três pessoas brancas, né? Vai além da intolerância, é racismo religioso. Se eu estivesse segurando um terço como o de Gustavo, por exemplo, não aconteceria nada. […] A verdade é que os intolerantes, os racistas, sempre terão uma desculpa, como a falta de informação, ou um jeito de escapar por alguma brecha e aí ficar ‘elas por elas'”, completou.

