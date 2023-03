A- A+

bbb 23 Fred Nincácio e Larissa se revoltam na Casa do Reencontro do BBB 23: "Sou obrigado a rir?" Os dois estão isolados com outros brothers para a repescagem do programa

Enquanto a maioria dos participantes aproveitaram a noite de terça (21) para falar de amenidades, conversar sobre músicas, fama e o que Key Alves fez no México, Larissa Santos demonstrou continuar ligadíssima no BBB 23, na Casa do Reencontro . Logo em sua entrada, ela anunciou: “Voltei para a tristeza de muitos”.

“Aqui dentro de novo, é impossível não relembrar das coisas, impossível não reviver”, ela disse para Fred Nicácio, com que formou uma improvável parceria nas primeiras conversas na Casa do Reencontro. Ambos concordaram que era difícil fingir que estava tudo bem no relacionamento com os outros brothers e que preferiam nem conversar com algumas pessoas. Fred citou nominalmente Key Alves, Gustavo Cowboy e Cristian Vanelli, que acusou de terem sido racistas contra ele. “Eu sou obrigado a rir? Eu fui violentado!”, comentou.

Os dois estão revoltadíssimos com os colegas e não quiseram se enturmar com os eliminados do Fundo do Mar – quarto, por sinal, a que Fred pertenceu. Nicácio os chamou várias vezes de racistas. Ele e Larissa encontraram um ponto em comum no ódio contra Key.

Sem clima, o grupo formado por Fred Nicácio, Tina e Larissa resolveram dormir logo, acompanhando a iniciativa de Paula Freitas, a primeira a se aninhar numa cama, enquanto os demais bebiam e gritavam, voltando novamente a falar sobre Key no México.

Veja também

CINEMA O último capítulo de John Wick estreia nesta quinta-feira (23); confira detalhes