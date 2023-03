A- A+

bbb 23 Fred relembra momentos com Domitila no Quarto Branco e diz que vai chamá-la no Jogo da Discórdia Os dois ficaram confinados na dinâmica na última semana

Fred relembrou, em reunião do Quarto Deserto na madrugada desta segunda-feira (13), alguns momentos que viveu com Domitila Barros no Quarto Branco do BBB 23, na última semana. Ele afirma que vai chamar a sister no Jogo da Discórdia.

"Ela pegou e falou 'eu não peguei anjo e não peguei líder, mas já movimentei muito esse jogo aqui, porque quem pega anjo e líder vem me consular. E eu que decido as coisas. Se eu quisesse, a Lari estaria lá fora curtindo a vida no direct dela, não ia estar nem com você'", cita Fred.

"Não sei nem em que lugar ela, como mulher, fala esse tipo de coisa", completa o brother. E a história deixa os brother e sisters do Quarto Deserto espantados. "Se ela quisesse, eu tava lá fora. Nem o Brasil ia ter votação. Se ela quisesse, eu tava lá fora", diz Larissa. "A dona do programa? Tô pensando, nem sei o que dizer", questiona Aline Wirley.

Veja também

Pernambuco Secult-PE dá início às escutas com classe artístico-cultural sobre a Lei Paulo Gustavo