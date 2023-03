A- A+

BBB23 Fred se irrita com Alface por acordo de voto com grupo Fundo do Mar: "Sabonetava lá e aqui" Brother tinha acordo com Sarah

O clima esquentou no grupo Deserto do BBB23 na tarde deste sábado (4). Tudo porque o brother Ricardo, conhecido como Alface, revelou ter um acordo de voto com Sarah, do grupo Fundo do Mar.

Com a descoberta do entendimento entre os dois, os ânimos dos integrantes do grupo Deserto se exaltaram. Larissa, Bruna, Fred, Cara de Sapato e Amanda não curtiram a informação. Eles acusaram Alface de traição.

Um dos auges da treta foi quando o influenciador perdeu a paciência com o outro brother e o acusou de fazer jogo duplo:

Fred: "Sabonetão! Sabonetava lá e sabonetava aqui! A gente tinha acordo entre nós! Você tinha vínculo lá que o cara te defendia!"

Ricardo: "Não é sabonete, isso é se defender irmão! Graças a Deus eu tinha vínculos!"

Fred: "Parabéns, vai começar a pagar por isso agora!"

Ricardo: "Eu vou pagar? Vamos ver lá, vamos ver! Eu não expus ninguém do grupo..."

Fred: "Lógico que expôs, mano! A partir do momento que as pessoas não votam em você, votam em qualquer outra pessoa do grupo."

