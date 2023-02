A- A+

BBB23 Fred, sobre filho com Bianca Andrade: "Mano, vamos fazer? Vamos!" Brother contou, em conversa com Cezar Black, sobre a decisão de ter um filho com Bianca "Boca Rosa"

Um queria ser pai solo, a outra queria ser mãe solo. Os dois se conheceram e se relacionaram, trocaram experiências e eis que veio a decisão: "Mano, vamos fazer? Vamos!".



Eis o resumo da história entre Fred e Bianca Andrade, a Boca Rosa, sobre o filho gerado da relação que o casal manteve por quase dois anos.

A conversa veio à tona nesta terça-feira (7) quando, ao lado de Cezar Black, o assunto 'saudade' surgiu como mote do bate-papo entre os brothers.



Fred e Bianca Andrade - que também é ex-BBB, quando participou da edição 20 do programa - assumiram publicamente a relação em setembro de 2020.







"A gente queria ser pais. A gente estava junto há um ano e pouquinho (eu já tinha vontade de er pai solo e ela tinha vontade ser mãe solo. Aí a gente se encontrou, começamos a compartilhar experiências, trocar ideia e eu falei: 'Mano, vamos fazer? Vamos", contou o influencer.

O Baby Cris - como é conhecido o filho do casal - tem pouco mais de um ano de idade. Recentemente, em um Raio-X no programa, Fred cantou uma música do Mundo Bita para o pequeno, que reagiu e ganhou as redes sociais, tornando o nomento um dos mais "fofurices" da atual edição do reality.

