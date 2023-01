Fred tenta traçar estratégia da semana para o grupo: "A chave é o Gabriel"

A- A+

Durante uma conversa com Larissa e Amanda no Quarto do Líder, na madruada desta quarta (25), Fred disse que o Paredão da semana está totalmente centrado em Gabriel. "A chave da semana que vem é o Gabriel. Ele só se livra ou pegando o Líder, ou ganhando o Bate-Volta", diz.

Larissa questiona se o jogo não poderia dar uma "reviravolta", mas logo depois afirma que seria difícil mudar toda a situação em tão pouco tempo. Fred também pensa na estratégia de votos dos aliados nesta semana. “Não tem como a gente pensar em um adversário do lado de lá, que, se a gente colocasse no Paredão, o Gabriel voltaria”.

"Ele pode fazer o Bate-Volta e voltar, a não ser que alguém do lado de lá pegue o Líder, e ele vá direto pelo Líder. Então tem a possibilidade de outra pessoa ser eliminada ainda, e ele não", opina Larissa. Fred diz que conversou com Gabriel e deixou claro para o brother que ele ainda está jogando com o grupo, mas que não irão defendê-lo.

