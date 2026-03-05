A- A+

LITERATURA "É Massa!": Frederico Spencer lança livro e transforma massinha de modelar em protagonista O mais novo lançamento da Cepe Editora narra de forma lúdica o papel das massinhas de modelar no desenvolvimento das crianças

Frederico Spencer lança neste sábado (7), às 15h, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), o livro "É Massa!", voltado para o público infantil. O evento também contará com oficina criativa de massinha e sessão de autógrafos com o autor.

"É Massa!", mais novo lançamento da Cepe Editora, narra de forma lúdica o papel das massinhas de modelar no desenvolvimento das habilidades motoras, sensorias e sociais das crianças. Além do texto de Spencer, o livro traz ilustrações feitas a partir de modelagens assinadas pelo estúdio de animação Produções Ordinárias.

Autor de oito livros para adultos já publicados, Frederico Spencer se inspirou no modo como as crianças encaram o mundo e em como são capazes de reconstruir o universo com uma massinha de modelar e muita curiosidade.

“Ela [a massinha] pode ser uma casa, um ovo, uma árvore, um carro, um menino, uma menina, um dado, um livro. Por não ter forma fixa pode criar mundos diversos e mudar destinos, nada nela é perene, é a própria invenção do devir”, avalia o autor.

As ilustrações da obra contam com o trabalho de Marila Cantuária, Vitor Valença e Chia Beloto. Pela primeira vez, o estúdio Produções Ordinária, que se destaca no audiovisual pernambucano com trabalhos em stop motion, teve a experiência de ilustrar um livro infantil.

“A modelagem em massinha é uma técnica que utilizamos muito em oficinas de animação e sempre quisemos usá-la em outras aplicações. Não é fácil fazer um livro, mas foi muito divertido, do início ao fim. No final, contabilizamos mais de 30 caixas de massinha!”, conta Marila.

Serviço:

Lançamento do livro "É massa!"

Quando: Sábado (7), às 15h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Avenida Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso gratuito

Preço do livro: R$ 40 (impresso)



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também