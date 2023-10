A- A+

festival Frege recebe primeira edição do 2000 Music Festival neste sábado (14) Festival que promove um encontro de gerações contará com um tributo ao RBD, que chega ao Brasil no próximo mês com nova turnê

O Frege Bar, situado na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, receberá neste sábado (14) a primeira edição do 2000 Music Festival - O encontro de gerações.

Com início as 22h, o evento promove uma noite de notalgia com sucessos das divas pops, rock nacional e internacional.

Line Up (Foto: Divulgação/Sympla)

O festival, que busca um encontro de gerações, contará com apresentações de bandas como Young Band, Banda Platônica e Banda Nexus, além de um tributo ao grupo Rebelde (RBD), que desembarca no país no próximo mês com a aguardada "Soy Rebelde Tour", feito pela banda Revival RBD.

Os ingressos são vendidos pelo Sympla e custam a partir de R$ 25 e também estarão disponíveis no local do evento.

Detalhes da representação sobre cada banda realizará:

Young Band: Divas do pop, artistas da Disney, boy bands e girlbands, Sandy e Júnior

Revival RBD: Soy Rebelde Tour

Banda Platonica: Evanescence, Paramore, Pitty, Avril Lavigne

Banda Nexus: NX Zero, Forfun, Restart, Cine



