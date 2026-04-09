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LITERATURA Freida McFadden, autora de "A Empregada", revela sua verdadeira identidade: "Cansada de segredo" O nome real da escritora é Sarah Cohen e, além de escrever livros, ela também trabalha como médica

A autora de “A Empregada”, que há 13 anos usa o pseudônimo Freida McFadden para assinar seus livros, resolveu revelar sua verdadeira identidade. Seu nome real é Sarah Cohen e, além de escritora, ela trabalha como médica.

A revelação foi feita em entrevista ao jornal USA Today, publicada nesta quarta-feira (8). “Cheguei a um ponto da minha carreira em que estou cansada de ter que manter isso [sua identidade] em segredo”, disse. “Estou cansada de as pessoas debaterem se sou uma pessoa real ou se sou três homens”, complementou.

Segundo McFadden, a ideia de usar um pseudônimo surgiu para que a carreira como escritora não atrapalhasse sua atuação no hospital. “Meu objetivo era manter segredo até que eu estivesse pronta para me afastar do meu trabalho como médica, para que não fosse como se todos com quem trabalho de repente soubessem e isso comprometesse minha capacidade de exercer minha função”, explicou.



Ela segue atuante na medicina, mas tem trabalhado apenas uma ou duas vezes por mês desde 2023. Seus colegas de trabalho acabaram descobrindo a vida dupla e, segundo a autora, foram “muito gentis” guardando segredo sobre o assunto.

McFadden conta que se sentia sobrecarregada por tentar manter as duas carreiras. Apesar da revelação, ela afirma que pretende continuar sendo a mesma escritora amada por seus fãs e pretende seguir assinando suas obras com o pseudônimo que a tornou famosa.

Mesmo antes de tornar sua identidade conhecida, a autora já havia exposto publicamente seu rosto. Durante a entrevista, ela explicou que o visual não é um disfarce. Ela realmente usa óculos e afirmou que a peruca não é uma tentativa de manter o mistério. “Não faço ideia de como arrumar meu cabelo”, contou.

Freida McFadden publicou seu primeiro livro, “The Devil Wears Scrubs”, há 13 anos. Sua popularidade cresceu após “A Empregada” ganhar uma adaptação para o cinema estrelada por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. O filme ganhará uma sequência e a escritora já conta com outros projetos literários a caminho.

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