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Música Frejat relança música de Raul Seixas com verso censurado pela ditadura; ouça Cantor e compositor assinou a distribuição com a Nikita Music e lançou, 50 anos depois, versos originais da canção "Óculos Escuros", em parceria com Arnaldo Brandão

O cantor e compositor Frejat relançou o single “Óculos Escuros”, com os versos originais que a canção tinha antes de ser censurada pelo regime militar. O lançamento é a estreia da parceria assinada com a Nikita Music, distribuidora brasileira que passa a cuidar da distribuição digital e da gestão do catálogo do cantor nas principais plataformas de streaming.



Censura

Composta por Raul Seixas e Paulo Coelho em 1973, a canção foi censurada pelo regime militar no ano seguinte, após os censores identificaram mensagens de protesto na letra. Para conseguir lançá-la, os dois reescreveram os versos e mudaram o título para “Como Vovó Já Dizia”.

50 anos depois, pela primeira vez a versão original de “Óculos Escuros” vai ao ar. A nova gravação foi produzida por Frejat ao lado de Arnaldo Brandão, com arranjo que preserva a ironia da composição original e também integra as celebrações dos 80 anos de Raul Seixas.

Sobre o single

A ideia da parceria entre Frejat e Arnaldo Brandão surgiu quando os dividiram o palco no show “O Baú do Raul 80 Anos”, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Além do single, a dupla lançou uma websérie que mostra os bastidores da gravação e discute a relevância artística de Raul Seixas.

Segundo a Nikita Music, a faixa é mais um capítulo da carreira de Frejat, que celebra em 2026 mais de quatro décadas de trajetória com o projeto “Quatro Décadas e Um Pouco Mais”, que inclui a turnê solo “Frejat em Blues”, com releituras de clássicos de Luiz Melodia, Djavan, Tim Maia, Os Paralamas do Sucesso e Roberto Carlos.



Também integra o projeto a turnê “Barão Vermelho Encontro: Pro Mundo Inteiro Acordar”, reunindo a formação original da banda com participação especial de Ney Matogrosso.

“Frejat é um antigo amigo, mas nunca conseguimos trabalhar de forma mais consistente profissionalmente. Quando essa oportunidade surgiu, não tive dúvida. É uma honra receber a missão de distribuir e cuidar do seu catálogo e, melhor ainda, de acompanhar seus novos lançamentos”, afirma Felippe Llerena, diretor executivo da Nikita Music.

Ouça ‘Óculos Escuros (Versão Censurada)’, por Frejat e Arnaldo Brandão:

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