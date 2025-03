A- A+

MÚSICA Frejat é atração do projeto "RioMar Encontros" no próximo dia 27 de março Artista apresenta o show "Frejat Trio Elétrico Acústico" no Teatro RioMar; ingressos a partir de R$ 40

Vai rolar rock e nostalgia em meio a novos arranjos de clássicos como "Amor Pra Recomeçar", "Segredos" e "Flores do Mal" com Frejat no show "Frejat Trio Elétrico Acústico" - atração do projeto "RioMar Encontros" marcado para o próximo 27 de março no Teatro RioMar.



Com ingressos disponíveis a partir de R$ 40, o show abre a programação 2025 do projeto cultural do RioMar Recife, que teve em sua estreia Elba Ramalho e Geraldo Azevedo em setembro do ano passado.





Ao lado do filho Rafael Frejat (violão e teclado) e de Maurício Almeida (guitarra), integrante de sua banda, Frejat sobe ao palco para enveredar por canções conhecidas do público, em um passeio que passa por, pelo menos, quatro décadas de música.





Além das músicas já citadas, "Por Você", "Meus Bons Amigos" e "Boomerangue Blues", de Renato Russo, entre outras, também compõem o repertório do show, tomado por sonoridades contemporâneas.



SERVIÇO

RioMar Encontros, com o show "Frejat Trio Eletro Acústico"

Quando: Quinta, 27 de março, às 19h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4 do RioMar Recife) - Av. Repúblico do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 na bilheteria do teatro ou no APP do mall e também no site

Informações: @riomar_recife



Veja também