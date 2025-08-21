A- A+

CINEMA Fresta Festival realiza primeira edição, com exibição de mais de 60 filmes analógicos no Recife Dividida entre mostras competitivas e especiais, programação ocorre de 27 a 31 de agosto, no Cinema São Luiz e no Cinema do Museu

O Fresta - Festival Internacional de Cinema Analógico de Pernambuco nasce como o primeiro festival do nordeste dedicado exclusivamente ao cinema feito em película. A edição de estreia ocorre de 27 a 31 de agosto, com exibições no Cinema São Luiz e no Cinema do Museu (Fundaj).

Dividida entre mostras especiais e competitivas, a programação é composta por filmes produzidos em super 8, 16mm e 35mm. Além dos títulos de diversas partes do mundo, o festival conta com oficinas e mesas de debate.

Serão exibidos 65 obras, incluindo 15 curtas nacionais e 12 curtas internacionais que integram as mostras competitivas. A seleção foi realizada por uma curadoria especializada, após período de inscrições.

Fernando Spencer, jornalista e cineasta pernambucano que faleceu em 2014, é o homenageado da primeira edição do Fresta. Conhecido por sua produção nos formatos analógicos, o diretor ganha uma sessão especial, no Cinema do Museu, com curtas de sua autoria, como "Vicente é o Galo” (1974) e “Estrelas de Celulóide” (1987).

Outro destaque do festival é a exibição de grandes obras do cinema nacional em cópias de 35mm, no Cinema São Luiz. Estão previstos os longas “O Palhaço” (2011), de Selton Mello; “Retratos Fantasmas” (2023), de Kleber Mendonça Filho; e “Eles Voltam” (2012), de Marcelo Lordello.

Ainda fora das mostras competitivas, o Fresta promove uma sessão especial com filmes em 16mm do cineasta espanhol Ion de Sosa. Serão exibidos o curta “Leyenda Dorada” (2019) e o média “Mamántula” (2023).

No encerramento, o festival leva ao São Luiz uma sessão de filmes do diretor pernambucano Paulo Caldas. Na ocasião, será exibida pela primeira vez a cópia restaurada do curta em super 8 “Morte no Capibaribe” (1983).

As entradas para as sessões são gratuitas e estão disponíveis por meio da plataforma Sympla. Para os interessados em participar das oficinas, as informações sobre datas e inscrições podem ser acessadas pelo site oficial do I Fresta.



Confira a programação e exibições do I Fresta:

Quarta-feira (27)

Cinema do Museu - Fundaj

15h30 - Sessão de Abertura: O Tubérculo - Dir: Lucas Camargo de Barros / Nicolas Thomé Zetune (2024 | 70' | BRA | Super 8)



17h - Competitiva Internacional de Curtas #1 (59')

When our eyes meet - Dir: Maud Challier Bourgeois

Desert Cruising - Dir: Charles Lum / Todd Verow

Red Ropes - Dir: Alessio Pasqua

Synthetic Forest - Dir: Jesed Francis Moreno

Who the F**k is Jacky Bumpers? - Dir: Alan Halls

Analogue Natives - Dir: Bernd Lützeler

18h15m - Sessão Especial: 8 Por 8: Renovação do Ciclo de Cinema em Super 8 na Paraíba (60' + Debate)

Preciso Falar Do Futuro Além Mar - Dir: Carine Fiúza

Cósmica - Dir: Ana Bárbara Ramos

Conserva - Dir: Diego Benevides

Mar-Pedra-Rio - Dir: Mariah Benáglia

La Caramella - Dir: Gian Orsini

Brujeria - Dir: Ian Abé

Anomalia - Dir: Torquato Joel

Pai E Filho - Dir: Rodolpho De Barros

20h - Competitiva Nacional de Curtas #1 (44')

Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto - Dir: Weyna Macedo / Lucas Parente / Adeciany Castro / Mariana Smith

Faraó Marginal - Dir: GIVVA

Busca - Dir: Rodrigo Sousa & Sousa

Lamento às Águas - Dir: Vilma Carla Martins

Pavilhão - Dir: Victoria Fiore

Quinta (28)

Cinema do Museu - Fundaj



15h30 - Sessão Especial: Cinema Documental de Eunice Gutman (64')

Só no Carnaval (12')

Duas Vezes Mulher (12')

E o Mundo Era Muito Maior Que a Minha Casa (21')

Vida de Mãe é Assim Mesmo? (19')

16h45 - Sessão Especial: Pernambucos Restaurados (64')

A Peleja do Bumba Meu Boi Contra o Vampiro do Meio-Dia - Dir: Lula Lourenço / Pedro Aarão (23')

Sulanca – A Revolução Econômica das Mulheres de Santa Cruz do Capibaribe - Dir: Katia Mesel (41')

18h15 - Competitiva Internacional de Curtas #2 (60')

We, Women - Dir: Laura Gabay

Remember Me As a Time of Day - Dir: Bruno Adorno Alves

FEW MORE CENTURIES - Dir: Raphaël Martin-Dumazer

Here or Here - Dir: Shayma Awawdeh / Maxime Faure / Ariane Zevaco / Fuad Hindieh / Julie Mengelle / Emmanuel Piton / Hélène Rastegar / Collectif Hasard

God Ain't Dead He's Gone Fishing - Dir: Emma Parker

On Plains Of Larger River & Woodlands - Dir: Miguel de Jesus

19h30 - Colagem - Dir: David Neves (1968 | 12' | BRA | 35mm) + Um É Pouco, Dois É Bom - Dir: Odilon Lopez (1970 | 94' | BRA | 35mm)

Sexta (29)

Cinema do Museu - Fundaj

15h30 - Sessão Homenagem: O Cinema de Fernando Spencer (53')

Valente é o Galo - Dir: Fernando Spencer

Estrelas de Celulóide - Dir: Fernando Spencer

História de Amor em 16 Quadros por Segundo - Dir: Fernando Spencer / Amin Stepple

Cinema Glória - Dir: Fernando Spencer / Felix Filho

17h - Competitiva Nacional de Curtas #2 (43')

Carmilla - Dir: Dieges Lima

Fantasma Memória - Dir: Nicolas Thomé Zetune

Efeito Laranja - Dir: Lucas Lyrio

Miopia - Dir: Raíssa Castor

Encorpo - Dir: Felipe Rodrigues Costa

18h15m - Sessão Especial: Distruktur (60')

El Meraya - Dir: Melissa Dullius / Gustavo Jahn (16mm)

A Máquina do Tempo - Dir: Melissa Dullius / Gustavo Jahn (16mm)

Éternau - Dir: Melissa Dullius / Gustavo Jahn (16mm)

Abril - Dir: Gustavo Jahn (Super 8)

19h30 - Sessão Secreta do Filme Analógico Secreto (90')

Sábado (30)

Cinema São Luiz

14h - Mostra de Curtas Pernambucanos em 35mm #1 (47') (*Projeção em 35mm)

São - Dir: Pedro Severien

Corpo presente - Dir: Marcelo Pedroso

A História Da Eternidade - Dir: Camilo Cavalcanti

15h30 - Competitiva Nacional de Curtas #3 (40' + Debate)

Cidade Desgraça - Dir: Lucas Lyrio

Esconde-Esconde - Dir: Vitória Vasconcellos

Jaqueline - Dir: Julia Balista

February Answers - Dir: Melissa Dullius

O Mapa em que Estão Meus Pés - Dir: Luciano Pedro Jr.

17h - Sessão Especial: O Palhaço - Dir: Selton Mello (2011 | 90' | BRA | 35mm) (*Projeção em 35mm)

19h - Sessão Especial: Retratos Fantasmas - Dir: Kleber Mendonça Filho (2023 | 93' | BRA | DCP) (*Projeção em 35mm)

Domingo (31)

Cinema São Luiz

14h - Mostra de Curtas Pernambucanos em 35mm #2 (68' + Debate) (*Projeção em 35mm)

Tejucupapo - Um filme sobre Mulheres Guerreiras - Dir: Marcílio Brandão

Poeta Urbano - Dir: Antonio Carrilho

Fuloresta do Samba - Dir: Marcelo Pinheiro

15h30 - Sessão Especial: Ion de Sosa

Leyenda Dorada (Curta) - Dir: Chema García Ibarra / Ion de Sosa (2019 | 11' | ESP | 16mm)

Mamántula (Média) - Dir: Ion de Sosa (2023 | 49' | ESP | 16mm)

16h45 - Sessão Especial: Eles Voltam - Dir: Marcelo Lordello (2014 | 104' | BRA | DCP) (*Projeção em 35mm)

18h45 - Sessão de Encerramento: Morte no Capibaribe (Curta Restaurado) - Dir: Paulo Caldas + Deserto Feliz - Dir: Paulo Caldas (100') (*Projeção em 35mm) (Sessão de Encerramento)



*Com informações da assessoria de imprensa

