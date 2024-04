"Fresta", novo single de Dimitria, chega às plataformas de música; ouça

A- A+

A multi-instrumentista Dimitria lançou, nas plataformas digitais, a faixa “Fresta”, seu segundo single de carreira - em novembro de 2023, ela havia lançado a canção “Irreal”. A música integra o repertório do EP “Anseio”, que será disponibilizado na íntegra via Selo Zelo, ainda no primeiro semestre de 2024.

“Fresta” apresenta uma narrativa que mergulha nas complexidades das relações e da autodescoberta, apostando em uma nova perspectiva para o gênero indie rock. Acompanhando a nova faixa, os visuais produzidos em formato de visualizer, dirigidos por Maju Jaborandy, com direção de fotografia e montagem de Luara Olívia. As imagens buscam dar suporte ao tema da música e evidenciar a performance da artista.

Sobre o single

“É uma das faixas mais leves do EP em termo de sonoridade. Optei por gravar o violão ao invés de guitarra, pra manter essa estética. A música já nasceu com essa pegada, numa versão voz e violão, que é como geralmente nascem todas as minhas músicas.", conta Dimitria.

“Fresta”, composição de Dimitria, foi produzida por Guilherme Assis (indicado ao Grammy Latino), assim como as demais canções do EP, no Estúdio Zelo. Nessa canção, Dimitria traz o “scatting”, técnica vocal comumente associada ao jazz e é usada para improvisar sílabas ou sons sem sentido que complementam a melodia e o ritmo da música.

"O uso dessa técnica saiu de forma inusitada e muito natural quando estava compondo ela, que foi cantar sílabas para preencher vocalmente alguns momentos da música. Tem também um break percussivo que Gui (Guilherme Assis) teve a ideia nada convencional de utilizar panelas da cozinha dele pra somar nesse momento da música, que achei bem legal”, detalha a artista.

Assista:





Trajetória

Dimitria, 27 anos, é natural de Paulo Afonso, na Bahia, e atualmente reside em Recife, Pernambuco. É cantora, compositora e multi-instrumentista. Desde a sua infância, desenvolveu suas habilidades musicais de forma autodidata, com influências que vão desde a MPB ao rock alternativo.

É também vocalista e compositora da banda de rock recifense “Surt”, que possui dois EPs lançados. A artista se prepara para lançar seu primeiro trabalho solo, o EP intitulado “Anseio”, que possui 4 faixas que foram gravadas e produzidas juntamente com Guilherme Assis (Zelo Estúdio).

Ficha técnica do single “Fresta”:

Música

Composição: Dimitria Lins

Dimitria Lins - Bateria, Violão, Guitarra e Voz

Guilherme Assis - Percussão, Bass Synth, Guitarra, Piano, Órgão e Samples

Pedro Muniz - Piano

Produção Musical - Guilherme Assis e Dimitria Lins

Mixagem - Tiago Abrahão

Masterização - Tiago Abrahão

Gravado em 2023 no Zelo Estúdio - Recife (PE, Brasil)

Audiovisual

Produção e direção - Maju Jaborandy

Luara Olívia - Direção de fotografia, filmagem e edição

Barretinho - Assistente de câmera

Estúdio - Orra

Still - Hannah Carvalho

Design Capa e Lettering visualizer - Thiago Couceiro

Letra

“Fresta” (Dimitria)



Fecha a porta com cuidado ao entrar

Não balança o barco que já vai virar

Não dá mais um passo além daí

Se pisar em falso periga cair

Não vá alimentar

O que não vai te segurar

Se agarra no que dá pra ver

Mas não demore a perceber

Não vá alimentar

O que não vai te segurar

Se agarra no que dá pra ver

Mas não demore a perceber

Vê nos olhos

Não vão esconder

Difícil é dizer

Que não vai mais vingar

Se ater ao pouco que restou

Fagulha que sobrou

Prolonga mais a dor

