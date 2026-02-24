A- A+

música Freud explica? Lily Allen engata romance com parente do psicanalista Ao final de 2025, em entrevista ao Interview, Allen já havia dito que estava em um novo relacionamento. Sem divulgar detalhes, a cantora manteve sigilo sobre a identidade do parceiro

Após o encerramento polêmico e conturbado do casamento de Lily Allen e David Harbour, a cantora está pronta para seguir em frente. Em entrevista, a artista confirmou que está em um relacionamento com Jonah Freud, trineto do famoso psicanalista Sigmund Freud.

Ao final de 2025, em entrevista ao Interview, Allen já havia dito que estava em um novo relacionamento. Sem divulgar detalhes, a cantora manteve sigilo sobre a identidade do parceiro. No entanto, os dois foram vistos juntos em outras ocasiões.

Os rumores chegaram ao fim em uma nova entrevista. À Grazia, a artista manteve a discrição, e apenas respondeu "meu namorado", quando perguntada sobre quem foi a última pessoa a quem mandou uma mensagem.

Lily Allen e David Harbour

Separados desde 2024, o relacionamento de Allen e Harbour chegou ao fim quando a cantora encontrou o perfil do parceiro em um aplicativo de relacionamentos. Foi então que a artista lançou West End Girl, novo álbum após sete anos em hiato. O registro continha 14 músicas inéditas nas quais ela expunha as traições do ator de Stranger Things.



