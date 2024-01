A- A+

SHOW ''Frevança Latina'': Orquestra Latinolindense lança show, no próximo domingo (21) O espetáculo conta com a participação especial do cantor e compositor Getúlio Cavalcanti

Celebrando o frevo e suas manifestações, o grupo musical OLO (Orquestra Latinolindense) lança no próximo domingo (21), a partir das 17h, o show ''Frevança Latina'', na Caixa Cultural Recife, localizada no Bairro do Recife. O repertório é inspirado nos hinos de blocos carnavalescos, seus compositores e intérpretes, por isso a banda pernambucana se junta ao cantor e compositor Getúlio Cavalcanti para realização de um intercâmbio musical entre os países da América Latina.

O espetáculo faz parte da programação da 30° edição do Janeiro de Grandes Espetáculos e traz um compilado entre músicas autorais e releituras de clássicos do frevo, mas com novas concepções sonoras que convergem aos ritmos latinos, como salsa, cúmbia e rumba nesse projeto de resgate e transformação do frevo.

Com intuito de dialogar com os os países da América Latina, a OLO pretende explorar a diversidade dos ritmos, principalmente o regional, trazendo uma veia latina através do piano, contrabaixo, metais, percuteria e percussão. Além disso, a música Afro-latina também é celebrada no show com referências cubanas, dominicanas e panamenhas somadas ao acordeom.

Após o sucesso da parceria musical com um ícone do frevo pernambucano, o mestre Claudionor Germano, a banda agora inicia uma nova parceria, com outro grande artista do cenário musical regional, o compositor e cantor, Getúlio Cavalcanti, que fará participação especial na estreia do espetáculo.

Serviço

Frevança Latina - OLA



Quando: 21 de janeiro, 17h

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505 (Recife Antigo)

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla e na bilheteria da Caixa Cultural

Informações: @orquestra_latinolindense ou @caixaculturalrecife

