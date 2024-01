A- A+

CARNAVAL Frevando os Corações, evento que reúne arte, cultura e empreendedorismo, confirma edição 2024 Ação acontece dia 28 de janeiro, no Museu do Estado de Pernambuco e conta com com comercialização de produtos carnavalescos, bloco e apresentação musical

A terceira edição do Frevando os Corações, em parceria com o Conexão no Museu, está com data marcada. O evento que reúne lazer, bem-estar, arte, empreendedorismo, cultura e educação acontece dia 28 de janeiro, a partir das 10h, na área externa do Museu do Estado de Pernambuco, bairro das Graças. O acesso, para todos os públicos e idades, será gratuito através do Sympla.

A programação da edição 2024 ganhou novas proporções. O evento receberá uma feira carnavalesca, espaço kids com recreação, brinquedos e oficinas e uma área gastronômica. Para animar a ação, a cantora Ilana Ventura comanda um bloco voltado para a criançada, além disso, o cantor André Rio também se apresenta no local.

Ainda dentro das novidades, estão as camisas do Frevando os Corações. Disponíveis em três pontos de vendas físicos ou pelo instagram conexaoin, terão também, como objetivo, reverter uma contribuição social para o Grupo de Frevo Guerreiros do Passo, em específico para a oficina de conserto e montagem de sombrinhas de frevo. Essa intuição atua há 18 anos com um trabalho de ensino, difusão do ritmo.

“Juntamos duas marcas e duas ações consolidadas, o Frevando os Corações e o Conexão no Museu, para ampliar nossas forças e oportunizar o desenvolvimento de pessoas, o fomento da nossa cultura, criar conexões e promover o empreendedorismo. Será uma ação linda e completa para iniciarmos o ano, somado com todo o brilho e encanto do Museu do Estado de Pernambuco”, ressalta a estrategista de negócios e mentora de mulheres empreendedoras do Conexão In, Eduarda Menelau.

Serviço

Frevando os Corações 2024

Quando: Sábado – 28 de janeiro

Horário: A partir das 10h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco

Ingresso gratuito no Sympla



Pontos de venda das camisas

Zona Sul: @brilharecasadecor (81) 99402.9565

Endereço: Rua Carlos Pereira Falcão, N° 93 Loja 01 Boa Viagem, Recife-PE

Zona Norte:@growhappyacademia (81) 98889-5163

Endereço: R. Sebastião Alves, 45 - Tamarineira, Recife – PE

Olinda: @inst.mestrenado

Endereço: Av Manoel Borba 350, Praça do Jacaré, Carmo – Olinda.



