Carnaval 2023 "Frevinho do Taca" anima a criançada neste final de semana, no Shopping Tacaruna Evento gratuito recebe o show do grupo A Bandinha, no sábado, e Bandalelê, no domingo

O "Taca Mais Folia", programação temática de carnaval do Shopping Tacaruna, garante a animação da criançada e toda a família neste final de semana, com o Frevinho do Taca, promovendo shows para o público infantil. As apresentações acontecem na Praça de Eventos, no piso térreo do mall, às 16h. No sábado, a alegria fica por conta do grupo A Bandinha, e no domingo, será a vez da Bandalelê. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Na noite desta sexta-feira (10 de fevereiro), às 19h, o Taca Mais Folia recebe o show da banda Taca Mais Folia, da cantora Cláudia Soul, que recebe como convidada especial a cantora Ylana Queiroga. Nos dias 15 e 16 de fevereiro (quarta e quinta-feira), a programação continua, também às 19h. A banda Taca Mais Folia receberá como convidadas, respectivamente, as cantoras Isadora Melo e Surama Ramos.

O Taca Mais Folia também traz ao público uma exposição cenográfica sobre diversas curiosidades do carnaval do Recife e Olinda e uma feira criativa. A exposição cenográfica temática de carnaval, coordenada pelo arquiteto Eduardo Lira, conta com ilustrações divertidas de personagens que ressaltam a diversidade da cultura popular, além de cenários das cidades irmãs e vizinhas - Recife e Olinda - cuja fronteira é no território do próprio shopping. A identidade visual do Taca Mais Folia leva a assinatura do ilustrador pernambucano Vladimir Barros.

“Trabalhei a ilustração do nome Taca Mais Folia usando tonalidades claras e escuras para dar a impressão de que são fitas correndo e formando o nome do evento. O magenta é a cor principal, junto de uma série de cores complementares, entre elas, o cian. Há a presença de elementos geográficos do Recife e Olinda, confetes, flores e personagens do carnaval, como passistas de frevo, caboclos de lança e La Ursa. A composição da arte utiliza formas geométricas básicas, o que ajuda na percepção do visitante em meio a um cenário tão colorido, que representa toda a alegria do carnaval”, explica Barros. Elementos aéreos e uma exposição fotográfica sobre a história dos blocos de carnaval do Recife e Olinda também compõem o projeto.

Além disso, o evento conta com uma feira criativa, formada por 10 estandes personalizados para venda de produtos e artigos de empreendedores criativos do carnaval, com curadoria de parceiros como a MAPE/ADEPE (Moda Autoral de Pernambuco, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco) e Marco Pernambucano da Moda. O objetivo é fomentar a cadeia de economia criativa local e valorizar a identidade cultural do estado.

Atrações musicais do Taca Mais Folia:



Banda Taca Mais Folia

A Banda Taca Mais Folia é formada por músicos da cena pernambucana e comandada pela cantora Cláudia Soul. A cada dia de show, a banda receberá um convidado para dividir o palco e entoar os grandes sucessos do carnaval. Entre os músicos da banda estão: Leandro Melo e Liêve na guitarra, Lucas Araújo e Charles Silva Bateria e percussão, Lucas Crasto no baixo e Lourenço Cordeiro no teclado.

Ylana Queiroga

A cantora e compositora de música brasileira é filha de Nena Queiroga e do Maestro Spock, e traz do berço o talento musical. Com o seu repertório carnavalesco, garante a folia de todos os públicos.

A Bandinha

O grupo A Bandinha é um projeto musical lúdico voltado para crianças de diversas idades e inspirado no universo circense, nas trupes mambembes de teatro e na tradição popular brasileira.

Bandalelê

A Bandalelê é um grupo pop infantil, que mistura música boa e diversão para toda a família. No repertório, músicas autorais, frevos de bloco, canção, ciranda, marchinhas, samba e muito mais.

Isadora Melo

Cantora, compositora e atriz recifense, lançou seu primeiro álbum em 2016, “Vestuário”. Desde então já participou de diversos trabalhos musicais e também como atriz, representando Maria em algumas edições do Baile do Menino Deus. Em 2022 lançou o álbum “Todo Ar”. Faz parte do Reverbo, grupo que agrega músicos pernambucanos de diversas cidades, além de fazer parte da Orquestra Malassombro. Para este carnaval, lançou o projeto Bloco do Prazer, com repertório homenageando as cantoras Elza Soares e Gal Costa.

Surama Ramos

Potência e talento são palavras que definem a cantora e compositora Surama Ramos. A artista destaca-se por transitar entre o canto lírico e canto popular. Tem experiência em interpretações de canções afro-brasileiras, negro spirituals, frevo, repertório coral e óperas. É graduada em Licenciatura em Música pela UFPE.

Serviço:

Taca Mais Folia:

Shows carnavalescos, exposição cenográfica, feira criativa e Frevinho do Taca

Até o dia 26 de fevereiro, na Praça de Eventos do Shopping TacarunaEntrada Gratuita

Mais informações no site do Shopping Tacaruna.



Frevinho do Taca

11.02 (sábado), 16h – Frevinho do Taca – A Bandinha

12.02 (domingo), 16h – Frevinho do Taca – Bandalelê

Programação musical

10.02 (sexta), 19h – Banda Taca Mais Folia e Ylana Queiroga

15.02 (quarta), 19h - Banda Taca Mais Folia e Isadora Melo

16.02 (quinta), 19h - Banda Taca Mais Folia e Surama Ramos

