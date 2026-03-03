Frevo e Ciranda ganham arranjos de concerto em EP que reúne compositores da Mata Norte
"Raízes: compositores da Mata Norte" está disponível nas plataformas de música
Tradições da cultura pernambucana, como o Frevo, a Ciranda e o Cavalo-Marinho, ganham arranjos de concerto em EP lançado nas plataformas digitais por compositores da Mata Norte do estado.
"Raízes: compositores da Mata Norte" traz faixas com músicas escritas para trombone solista e piano, traduzindo sonoridades da cultura popular para a linguagem erudita, sob assinatura do trombonista Marlon Barros e da pianista Elisama Gonçalves.
A ideia é reverberar a música de concerto, trazendo elementos que integram bandas filarmônicas e também brincadeiras populares da Região da Mata Norte.
Leia também
• Quadrilhas Juninas: Recife abre inscrições para apoio financeiro aos festejos na cidade
• Ídolo nos anos 1980, Bryan Adams prega: "Não siga as redes sociais. Siga a música"
Universos aproximados
Gravado no Estúdio Carranca, no Recife, em 2025, o EP tem produção musical de Emanoel Barros. No trabalho, universos da tradição oral e da escrita erudita se aproximam e, consequentemente, são apresentados a públicos que apreciam as duas vertentes.
O diálogo, com o trombone e o piano como instrumentos protagonistas, consolida o que se tem da tradição europeia com manifestações tipicamente nordestinas, culminando em um processo de escuta necessário.
Repertório
Três obras perfazem o repertório do trabalho, com "Concertino para Trombone", de Auciran Roque, abrindo o EP em três movimentos: Ciranda, Serenata e Frevo.
"Impressões de um Frevo" vem a seguir. A composição de Nilson Amarante e Nilson Lopes traz obra solo, sem acompanhamento, aproximando o frevo do impressionismo da música contemporânea.
O "Concertino para um Trombone", de Emanoel Barros encerra o EP, percorrendo a toada de cavalo-marinho, da ciranda eo do frevo.
"Raízes: compositores da Mata Norte" reuniu os compositores Auciran Roque (Goiana), Emanoel Barros (Condado) e Nilson Amarante e Nilson Lopes (Nazaré da Mata).
Além deles, o artista visual Adeilso Nascimento, de Tracunhaém, também participa do EP, assinando a identidade visual do projeto, concebido em diálogo firmado entre Marlon Barros, de Condado, e a produtora cultural Larissa Michele, de Upatininga, distrito de Aliança.
Documentário
Para além do EP, o projeto também ganhou uma produção audiovisual em documentário que pode ser assistido no canal do trombonista Marlon Barros no YouTube.
Na narrativa, todo o processo criativo do projeto - que teve incentivo do Funcultura, através da Fundarpe e da Secretraia de Cultura de Pernambuco - é trazido à tona.
SERVIÇO
EP ""Raízes: compositores da Mata Norte", disponívesl nas plataformas de música, com documentário no canal do YouTube do trombonista Marlon Barros