MATA NORTE

Frevo e Ciranda ganham arranjos de concerto em EP que reúne compositores da Mata Norte

"Raízes: compositores da Mata Norte" está disponível nas plataformas de música

EP "Raízes: compositores da Mata Norte" está disponível nas plataformas de música - Foto: Divulgação

Tradições da cultura pernambucana, como o Frevo, a Ciranda e o Cavalo-Marinho, ganham arranjos de concerto em EP lançado nas plataformas digitais por compositores da Mata Norte do estado.

"Raízes: compositores da Mata Norte" traz faixas com músicas escritas para trombone solista e piano, traduzindo sonoridades da cultura popular para a linguagem erudita, sob assinatura do trombonista Marlon Barros e da pianista Elisama Gonçalves.

A ideia é reverberar a música de concerto, trazendo elementos que integram bandas filarmônicas e também brincadeiras populares da Região da Mata Norte.

 

Universos aproximados
Gravado no Estúdio Carranca, no Recife, em 2025, o EP tem produção musical de Emanoel Barros. No trabalho, universos da tradição oral e da escrita erudita se aproximam e, consequentemente, são apresentados a públicos que apreciam as duas vertentes.

O diálogo, com o trombone e o piano como instrumentos protagonistas, consolida o que se tem da tradição europeia com manifestações tipicamente nordestinas, culminando em um processo de escuta necessário.

Repertório
Três obras perfazem o repertório do trabalho, com "Concertino para Trombone", de Auciran Roque, abrindo o EP em três movimentos: Ciranda, Serenata e Frevo.

"Impressões de um Frevo" vem a seguir. A composição de Nilson Amarante e Nilson Lopes traz obra solo, sem acompanhamento, aproximando o frevo do impressionismo da música contemporânea.
 

Crédito: Divulgação


O "Concertino para um Trombone", de Emanoel Barros encerra o EP, percorrendo a toada de cavalo-marinho, da ciranda eo do frevo.

"Raízes: compositores da Mata Norte" reuniu os compositores Auciran Roque (Goiana), Emanoel Barros (Condado) e Nilson Amarante e Nilson Lopes (Nazaré da Mata). 

Além deles, o artista visual Adeilso Nascimento, de Tracunhaém, também participa do EP, assinando a identidade visual do projeto, concebido em diálogo firmado entre Marlon Barros, de Condado, e a produtora cultural Larissa Michele, de Upatininga, distrito de Aliança.

Documentário
Para além do EP, o projeto também ganhou uma produção audiovisual em documentário que pode ser assistido no canal do trombonista Marlon Barros no YouTube.

Na narrativa, todo o processo criativo do projeto - que teve incentivo do Funcultura, através da Fundarpe e da Secretraia de Cultura de Pernambuco - é trazido à tona.

SERVIÇO
EP ""Raízes: compositores da Mata Norte", disponívesl nas plataformas de música, com documentário no canal do YouTube do trombonista Marlon Barros
 

 

