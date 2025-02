A- A+

CARNAVAL 2025 Frevo e Paço do Frevo seguem em celebração com programação a partir desta terça (11) Troca-troca de fantasias, vivências do ritmo e show integram agenda gratuita do equipamento cultural, localizado no Bairro do Recife

O "eu quero é Freeevo" pelo País Pernambuco já ressoa em uníssono faz tempo. E assim será até os dias oficiais de Momo, quando o cair no passo 'valendo' vai povoar ruas e avenidas de Recife e de Olinda.



Mas as celebrações ao ritmo pernambucano e também ao espaço de salvaguarda da manifestação Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro (Iphan) e Patrimônio da Humanidade (Unesco), o Paço do Frevo, seguem em polvorosa.

Ainda em clima deste domingo, 9 de fevereiro - Dia do Frevo em Pernambuco e aniversário de onze anos do Paço - a programação no equipamento cultural da Prefeitura do Recife e gerido pelo lnstituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), vai de troca-troca de fantasias a vivências do ritmo, mercado criativo carnavalesco e, claro, shows regados a tesouras, dobradiças e todos os passos alusivos ao colorido do ritmo.





Barracão Carnavalesco

Já nesta terça-feira (11), a partir das 10h acontece o Troca-Troca de fantasias. A ideia, além de promover a economia circular, é também incentivar o reaproveitamento de adereços e figurinos.



A ação, embora seja aberta, vai contemplar quem fez antecipadamente reserva de vaga.

No Corre do Frevo

Já na quinta, 13 de fevereiro, das 15h às 19h, será a vez do "No Corre do Frevo", cujo foco no empreendedorismo feminino visa fomentar o mercado criativo do Carnaval.



Pelos menos 13 marcas de Pernambuco com mulheres à frente, integram o 'Corre'.



São elas: Serpentina Moda e Folia, Rafa Q Faz, Confetes, Diabo a Quatro, DA Acessórios, Seja CAJAMBO, Jardim Mondieu, Uartes, Ama Casa, Amanda Artes, Floramar, Glitterizar, Trancei Recife e Use Pretexta.



No decorrer da ação, nos horários das 15h, 15h40, 16h20 e 17h, a passista Patrícia Fernandes toma a frente de vivências de Frevo extramuros, em uma experiência interativa de dança em frente ao Paço. Não há exigência de inscrição prévia.



Encontros e show

Na sexta, 14, e no sábado, 15, a oficina "Encontros na Dança Popular", com o Grupo Manifesto Cultura Popular, vai trazer, em abordagem prática, expressões da cultura popular, entre elas, o Frevo.



Cavalo-Marinho, Caboclinho e Maracatu também integram o rol das manifestações que terão pontos de conexão explorados.



Interessados podem realizar inscrições neste link.



Também no sábado, em palco montado em frente ao Paço, no projeto "Sábado no Paço", o guitarrista e compositor Luciano Magno apresenta o show "Luciano Magno Canta Moraes Moreira - Mancha de Dendê Não Sai" - o nome do show faz alusão à exposição, que segue em cartaz no Paço até o fim deste mês.

Parceiros, o pernambucano Magno e o baiano Moraes têm parceria juntos na composição "Esquentadinho". Ambos também dividiram momentos em palcos e em estúdios.

Luciano Magno | Crédito: Reprodução/Instagram



Clássicos como "Pernambuco Meu", "Vassourinha Elétrica" e "Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira" integram o repertório do show.



Serviço

Programação do Paço do Frevo



"Troca-Troca de Fantasias"

Quando: Terça-feira, 11, das 10h às 19h

Acesso gratuito (mediante inscrição prévia e já encerrada)



Feira "No Corre do Frevo"

Quando: Quinta-feira, 13, das 15h às 19h

Acesso gratuito

Vivência de Frevo com a passista Patrícia Fernandes – “Projeto Extramuros”

Quando: Quinta-feira, 13, às 15h, 15h40, 16h20 e 17h

Acesso gratuito

Oficina "Encontros na Dança Popular”

Quando: Sexta, 14, e Sábado, 15, das 15h às 17h

Gratuito (com inscrições neste link)



Projeto “Sábado no Paço”

Show "Luciano Magno Canta Moraes Moreira - Mancha de Dendê Não Sai"

Quando: Sábado, 15, às 18h

Acesso gratuito



Paço do Frevo

Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Visitaço de terça a sexta, das 10h às 17h; sábado e domingo, das 11h às 18h

R$ 5 (meia-entrada), com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo





