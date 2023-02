A- A+

Música Frevo é homenageado em "Bandoleiro", na nova música da Academia da Berlinda Nesta quinta-feira (9), Dia do Frevo, a banda olindense volta a lançar uma música autoral num reencontro com o público e com o Carnaval

A banda olindense Academia da Berlinda resolveu se desafiar com uma novidade preparada para este Carnaval. No Dia do Frevo, nesta quinta-feira (9), a banda lançou um novo trabalho autoral, o single "Bandoleiro".



A música retrata o reencontro com o público Carnaval, do povo na rua, da troca de energia e emoções. Misturando ritmos como frevo, brega e reggae, uma das caracterísiticas mais marcantes da Academia, o som é um tributo ao retorno da festa de Momo.

Ouça:

Novas produções

Depois do último álbum Descompondo o Silêncio (2020), gravado no estúdio do produtor Kassin, no Rio de Janeiro (RJ), a Academia da Berlinda volta a produzir em casa, nas ladeiras de Olinda, e aproveita a energia da terra dos altos coqueiros para flertar com o ritmo carnavalesco mais importante de Pernambuco.

“É a primeira vez que viajamos por essa estética. Depois que nos consolidamos com uma sonoridade própria, mais puxada para a dança de salão, tomamos a liberdade de também trabalhar com o frevo”, comenta Tiné, vocalista da banda.

A Academia da Berlinda cresceu ouvindo as orquestras olindenses nos ensaios para o Carnaval, vendo novos músicos se formarem dentro dos grêmios musicais e aprendendo a tocar instrumentos de sopro e percussão. Como forma de homenagem a toda essa história e ao retorno do Carnaval, a banda enfatiza o frevo e celebra esta grande festa com a nova música Bandoleiro.

“Quem mora em Olinda acompanha esse movimento no dia a dia e inevitavelmente, nós como músicos, também trazemos essas referências para a música que fazemos. O frevo, o maracatu e o coco são ritmos que utilizamos algumas vezes de forma incidental, outras como elementos de inspiração e diálogo dentro do nosso universo de criação”, ressalta Yuri Rabid, baixista da Academia.

Com o single Bandoleiro, a Academia da Berlinda e seus 19 anos de história está de volta à ativa e criação. Segundo Tiné, a banda tem várias formas de compor, mas uma que sempre deu certo é a de se juntar para ‘groovar’ e montar estruturas musicais, com a escrita desenvolvida ao mesmo tempo.



“Fizemos a mesma coisa na composição de Bandoleiro. A única coisa que mudou nestes anos todos era que no começo a gente fazia as letras no caderninho, e hoje é tudo pelo celular”, brinca Tiné.

Sobre a banda

Do Alto da Sé, aos Quatro Cantos de história, do Carmo à Ribeira de poesias, do Amparo ao Bom Sucesso de ritmos, Olinda é a raiz de toda vertente cultural e “pernambucanidade” da banda. Tudo começou em 2004, quando sete amigos de infância, criados nos quintais da Cidade Alta, decidiram mandar para berlinda suas experiências musicais.

Formada por Alexandre Urêa (voz e timbales), Tiné (voz, pandeiro e maraca), Yuri Rabid (baixo e voz), Gabriel Melo (guitarra), Hugo Gila (teclados), Irandê Naguê (bateria e percussão) e Tom rocha (percussão e bateria), O estilo marcante da banda é conhecido pela originalidade compilada nos discos Academia da Berlinda (2007), Olindance (2011), Nada Sem Ela (2016) e Descompondo o Silêncio (2020).

Ficha técnica de Bandoleiro:

Música e letra: Academia da Berlinda

Tiné: Voz

Alexandre Urêa: Voz e percussão

Hugo Gila: Teclados

Irandê Naguê: Bateria

Gabriel Melo: Guitarra

Yuri Rabid: Baixo e backing-vocal

Tom Rocha: percussão

Captação: Adriano Duprat no estúdio Maruim Records, em Olinda (PE)

Masterização: Felipe Tichauer

Redtraxxmastering: Miami FL USA

Produção Musical: Adriano Duprat - Academia da Berlinda

Produção Executiva: Ana Almeida



Serviço:

Lançamento de Bandoleiro, da Academia da Berlinda

Quinta-feira (9), Dia do Frevo

Clique aqui e ouça no Spotify

Clique aqui e ouça pelo Youtube

Veja também

Artes Cênicas 29º Janeiro de Grandes Espetáculos anuncia vencedores; confira os premiad