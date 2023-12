A- A+

ARTE URBANA Frevo é retratado em novo megamural no Centro do Recife A fachada do Edifício Guiomar, no bairro da Boa Vista, traz estampada uma homenagem ao ritmo pernambucano

Depois de “Naná Vasconcelos, Sinfonias & Batuques”, o Frevo é o protagonista do novo megamural inaugurado no Centro do Recife. Sob a assinatura do artista Vários Nomes, a arte “A rua cria e a cidade dança” estampa a fachada do Edifício Guiomar, na Rua Princesa Isabel, no bairro da Boa Vista.

A intervenção artística faz parte do Edital Megamurais, que prevê 24 projetos que retratam através da arte o tema “Recife Cidade da Música”. A iniciativa é promovida pela Prefeitura do Recife por meio da Secretaria Executiva de Inovação Urbana, em parceria com as Tintas Iquine.

“A rua cria e a cidade dança” também presta uma homenagem às passistas Inaê Silva e Rebeca Gondim, retratadas na arte, junto a um personagem que toca saxofone. A obra traz a essência do ritmo, sua dança, seus movimentos, ora harmoniosos, ora caóticos.

Para Vários Nomes, o Frevo é "o transbordamento dos passos guiados pela música, carregando a força das ruas, becos e vielas do centro à periferia, da mesma forma que o graffiti".

“É espontâneo, dinâmico, popular, regional e erudito ao mesmo tempo. É uma simbiose entre capoeira, ballet, cossaco e muitas outras formas de expressar com o corpo o sentimento provocado pela música. O compasso é acelerado, os movimentos, frenéticos. Os passos são batizados com nomes das ferramentas dos operários, representando fielmente a vibração do povo que o criou”, completa Nomes.

A artista e letrista Bubu assina as paredes laterais da empena, onde criou a tipografia que ressalta o nome da obra. Já os artistas Arem, Yony e FX também deixaram cada um a sua marca na arte.

