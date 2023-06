"Frevo Michiles",  documentário sobre Jota Michiles, estreia em São Paulo na próxima sexta (16)

A- A+

O longa-metragem pernambucano "Frevo Michiles", cujo protagonista é o octogenário compositor frevista Jota Michiles será lançado na próxima sexta-feira (16) no Cinesesc em São Paulo, na mostra competitiva nacional do Festival Internacional de Documentário Musical (In-Edit). Com participações de Alceu Valença, Spok, Getúlio Cavalcanti e Edson Rodrigues, o filme presta reverência à contribuição de Jota Michiles para a cultura nacional através de suas canções e histórias.

Dirigido por Helder Lopes, com produção de Kika Latache (Vilarejo Filmes), "Frevo Michiles" é um documentário intimista que busca desvincular a vasta obra de Michiles e seus frevos do universo estritamente carnavalesco, destacando a inventividade poética de suas letras, o vigor de suas melodias e realçando sutis aspectos de sua personalidade.

“Estive os últimos anos muito próximo a Michiles e pude acompanhar de perto toda a imprevisibilidade do seu pensamento e modo de ser. A família, os filhos, os netos, os amigos, todos parecem ter muito a oferecer e isso atribuo em parte à originalidade das coisas em que ele repara e nos faz enxergar. Nosso filme é também um convite a essa experiência, olhar com os olhos de Jota Michiles e enxergar com poesia carnavalizada a cidade, as manhãs de sol, os diabos louros e vampiras”, relata o diretor.

Para Hélder, o filme tem como grande mérito repassar e consagrar o legado do compositor para o frevo e o Carnaval brasileiro.

“Ao mergulhar na obra de Jota Michiles percebemos a originalidade de suas composições a ponto de, em certo sentido, quase a denominarmos um subgênero dentro do frevo. O que ele faz, da forma que ele faz, não tem precedentes. Daí o título ‘Frevo Michiles’, porque, como diz Spok, o frevo até existia antes dele, mas dele pra frente o frevo tornou-se outro”, explica Helder Lopes.

As sessões de estreia contarão com as presenças de Jota Michiles e de Helder Lopes, que também estarão presentes na Cinemateca Brasileira no domingo (18), onde Michiles será homenageado com apresentação da Orquestra de Frevo Capibaribe, liderada pelo pernambucano Junior Kaboclo. O In-Edit Brasil acontece entre os dias 14 e 25 de junho na cidade de São Paulo.

SERVIÇO

Lançamento do documentário "Frevo Michiles"

Quando: Sexta-feira (16), às 18h / Domingo (18), às 19h / Domingo (25), às 16h

Onde: Cinesesc / Cinemateca Brasileira / Sala Paulo Emílio

