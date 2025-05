A- A+

Festival de Cannes Frevo toma conta do tapete vermelho de Cannes em sessão de estreia de 'O Agente Secreto' Uma apresentação do grupo Guerreiros do Paço e da Orquestra Popular do Recife acompanhou a entrada da comitiva no tapete vermelho do festival francês

Na manhã deste domingo (18), o Frevo tomou conta do tapete vermelho do Festival de Cannes. Uma apresentação do grupo Guerreiros do Passo e da Orquestra Popular do Recife acompanhou a entrada da comitiva de “O Agente Secreto”, para a sessão de estreia da obra no festival francês.

O novo filme do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho é um dos longas que disputam a Palma de Ouro. O cineasta, que já competiu duas vezes em Cannes ("Aquarius" e "Bacurau", que venceu o Prêmio do Júri em 2019), volta ao festival com "O Agente Secreto", uma obra ambientada na ditadura militar e protagonizada por Wagner Moura.

Convidado de honra

O cinema brasileiro é o convidado de honra do Mercado do Cinema de Cannes. Um novo impulso, que se soma aos prêmios deste ano em Hollywood e Berlim, após anos de vaivéns políticos que afetaram o setor.

A escolha do Brasil como convidado especial no maior mercado cinematográfico do mundo, celebrado no mesmo palácio de congressos onde é realizado o festival, também faz parte das comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas franco-brasileiras.

