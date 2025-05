"Frevo Vivo": Paço do Frevo inaugura nova exposição principal, nesta quinta-feira (29)

A- A+

O museu Paço do Frevo, localizado no coração do Bairro do Recife, inaugurou a sua nova exposição principal, “Frevo Vivo”, em noite festiva celebrada nesta quinta-feira (29). O espaço passa a ter nova expografia com curadoria assinada pela própria equipe do Paço.

A inauguração contou com a apresentação do grupo de cordas Quinteto Pernambucano e a benção do Ilê Axé Ojuomi. Depois da cerimônia oficial, a Orquestra do Maestro Oséas comandou o frevo na Praça do Arsenal, sob fogos de artifício, marcando a abertura do acesso da exposição ao público.



Estiveram presentes a Secretária de Cultura do Recife, Milu Megale; o o presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, Marcelo Canut, artistas e entusiastas do frevo.

“Somos história de vivências e almas. E hoje, onze anos depois da inauguração, já contamos com mais de 1 milhão de pessoas que passaram por aqui. É uma alegria hoje fazer uma das maiores entregas do Paço do frevo, a renovação da nossa exposição principal, um dos espaços mais queridos do Recife“, comemorou a diretora do Paço do Frevo, Luciana Félix, em seu discurso.



“O público vai se deparar com uma exposição renovada não só no conteúdoi, mas também na estrutura física. E os estandartes, que são o principal chamariz da exposição, agora estão alçados no teto do espaço, no lugar que mereciam estar, pois houve uma demanda das agremiações para isso”, explica Luiz Vinícius Maciel, pesquisador do Paço do Frevo..

Sobre a exposição

O novo projeto expográfico tem assinatura da arquiteta paulistana Stella Tennenbaum. Já a identidade visual é da artista pernambucana Joana Lira - em parceria com os estúdios AllesBlau e Ligatura. A renovação do espaço no museu - que também passou por melhorias no prédio - teve incentivo da Lei Rouanet.



Uma contemplação do que se tornou o Frevo e os seus territórios, inclusive fora de Pernambuco, com um retrato do tempo presente, a nova exposição propõe um recorte cronológico e geográfico amparado por motores potentes do ritmo: as comunidades periféricas.

O Ilê Axé Ojuomi trouxe seu axé para a inauguração da nova exposição permanente do Paço do Frevo Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Luiz Vinícius Maciel, pesquisador do Paço do Frevo | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Bastidores e personagens que fazem o frevo, com destaque para a manifestação do ritmo no Bairro do Recife e em Olinda, mas também em outros locais Brasil e mundo afora, passam a integrar a nova mostra.



Já as salas imersivas vão levar os visitantes a um mergulho na dança e na música, e a projeção “Nós no Frevo”, assinada pela passista e professora Rebeca Gondim, será composta por espelhos convidativos a cair no passo.



Na sala “No Compasso do Frevo”, todos podem ser o maestro, sob som orquestrado por Rafael Marques e cantado por Isadora Melo.



Homem da Meia-Noite e Mulher do Dia

Diferente do que até então se tinha na sala que abrigava “Frevo Vivo”, com os estandartes estendidos sob um chão de vidro, a nova configuração da exposição vai elevá-los, assim como os flabelos, à chamada Praça do Frevo, que passa a ser também um espaço cativo dos calungas e bonecos gigantes.



Em duplas, os calungas passam a integrar o espaço em esquema de revezamento. Para a inauguração quem vai recepcionar os visitantes será o Homem da Meia-Noite e a Mulher do Dia.



SERVIÇO

Nova exposição principal do Paço, "Frevo Vivo"

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

