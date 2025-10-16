A- A+

MÚSICA Climério Oliveira, Spok e Marcos FM lançam "Frevobook", livro para "pegar e sair tocando" frevo Publicação será lançada nesta sexta (17), no Conservatório Pernambucano de Música, no Recife

Fruto de um trabalho de pesquisa conduzido por Climério Oliveira, maestro Spok e Marcos FM, será lançado, nesta sexta (17), em evento no Conservatório Pernambucano de Música, no Recife, o “FrevoBook”, publicação que nasce como um guia prático e acessível para quem quer tocar ou cantar frevo.

No evento de lançamento, que acontece a partir das 19h, acontece uma apresentação dos três organizadores do “FrevoBook”, acompanhados de banda formada especialmente para a ocasião, com as participações de alguns convidados.

Publicação

O “FrevoBook” apresenta 48 composições do gênero, em suas três modalidades– frevo de rua, frevo-canção e frevo de bloco –, desde autores consagrados (como Capiba, Nelson Ferreira) até os contemporâneos, abrangendo um interessante panorama da pluralidade que o frevo permite.

A publicação aborda aspectos históricos e técnico-musicais do frevo e traz partituras e cifras das composições selecionadas. Um livro democraticamente acessível, voltado tanto para músicos profissionais quanto para quem quer se iniciar no universo do frevo, tocar na roda de amigos etc.

“Falta, no frevo, um livro pra gente pegar e sair tocando”. Essa frase foi o pontapé inicial que juntou Climério, Spok e Marcos FM em torno da ideia do projeto. “É uma frase que, na verdade, revela uma lacuna no mercado, né?”, pontua Climério Oliveira.

“Faltava um livro com partituras de frevo para gente pegar e tocar com rapidez, com facilidade. De estar ali na mão, sabe? Foi assim que a gente começou a conceber”, relembra.

Trascrição

Um cuidadoso e minucioso trabalho de transcrição foi realizado, em especial com relação às obras mais antigas. A ideia do trio era referenciar as composições originais (seja em sua composição ou em seu arranjo).

“As partituras dos [autores] contemporâneos são originais. As partituras de Nelson Ferreira são originais. As partituras de Capiba, a gente conseguiu as originais”, destaca Climério.

No caso das composições com dificuldades para localizar as originais, várias foram as frentes de avanço: a audição de fonogramas, a pesquisa em acervos públicos e consultas até mesmo na internet, em grupos no Facebook.

“Algumas partituras, a gente não tinha a parte inteira. Então, tivemos que fazer uma transcrição de fonogramas, ouvindo fonogramas antigos. Os primeiros fonogramas ou até o primeiro mesmo, o que era melhor ainda”, conta Climério.

“A gente consultou esses acervos, como é o caso da Fundaj e principalmente do Instituto Moreira Sales, que tem gravações, tem um bom acervo de frevo.”

“A gente buscou isso para poder dar essa referência, manter essa referência, porque a tradição precisa das duas coisas: ela precisa da sua convenção salvaguardada e precisa também da renovação que afronte, que confronte, que mexa com essa original, com essa versão convencional, para que, daí, saiam novos pensamentos, novos trabalhos e novas concepções”, explica Climério.

“Então, é muito válido o trabalho dos intérpretes que modificam o frevo, que fazem o frevo dialogar com outra músicas, que mexem na melodia, na harmonia, tudo isso é muito válido. Mas, é muito válido também nós conhecermos a história através da própria música, porque ela conta uma história. E essa história é a nossa história”, pontua.

SERVIÇO

Lançamento do “FrevoBook”, com show de Climério Oliveira, maestro Spok e Marcos FM + convidados

Quando: Sexta (17), a partir das 19h

Onde: Conservatório Pernambucano de Música - Av. João de Barros, 594, Santo Amaro, Recife

Entrada gratuita, sujeita à lotação

Informações: (81) 99945-9434

Veja também