SHOW "Fronteira Guarani" traz a música do Mato Grosso do Sul à Caixa Cultural Recife Espetáculo une Alzira E, Brô MCs, Marina Peralta e o duo Hermanos Irmãos artistas que simbolizam distintas vertentes da cena sul-mato-grossense

Nesta sexta (14) e sábado (15), às 20h, a Caixa Cultural Recife recebe o espetáculo “Fronteira Guarani”, encontro que revela ao público a riqueza e a diversidade da música produzida no Mato Grosso do Sul, Centro Oeste do Brasil.

No palco, quatro nomes que simbolizam distintas vertentes da cena sul-mato-grossense — Alzira E, Brô MCs, Marina Peralta e o duo Hermanos Irmãos (formado por Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira) — unem vozes, beats, violas e violões em um mosaico de sons que ecoa o coração fronteiriço do Brasil. O espetáculo também conta com a participação especial do violeiro Raphael Vital

O projeto apresenta a produção contemporânea de um estado marcado pelo encontro de culturas, afirmando uma identidade musical plural, que atravessa a aldeia e a metrópole, o ancestral e o moderno, mas ainda tão pouco conhecida pelo Brasil.

O som plural das fronteiras

Entre o Paraguai, a Bolívia e o Brasil, o Mato Grosso do Sul abriga uma das paisagens sonoras mais complexas do país. Ainda assim, por muito tempo, sua música foi associada quase exclusivamente ao sertanejo, imagem que o espetáculo “Fronteira Guarani” ajuda a redesenhar.

“O espetáculo traz uma sonoridade desconhecida do Brasil. É uma música que vem encharcada de polca paraguaia e guarânia, ritmos do Paraguai que formaram uma base que foi lentamente sendo misturada e reprocessada desde os anos 1950 por artistas de Mato Grosso do Sul”, conta Rodrigo Teixeira, do Hermanos Irmãos.

Refletindo uma geografia humana formada por povos indígenas, migrantes, fronteiriços e urbanos, o “Fronteira Guarani” surge como um retrato vivo das contradições e belezas do território sul-mato-grossense, mostrando uma música feita de encontros e reinvenções, não de rótulos.

“O Fronteira traz uma lufada de um vento paraguaio que tem mais a ver com o Pacífico e a Cordilheira dos Andes, com o nordeste da Argentina e todo o Paraguai. É uma sonoridade que você não encontra, ainda, nos festivais mais badalados do Brasil ou nas listas dos principais críticos de música do país, mas que representa um dado novo dentro da dita Música Popular Brasileira”, continua Teixeira.

“O Mato Grosso do Sul vem produzindo uma música diversa, em várias frentes, e que, com certeza, não se limita à música sertaneja”, reflete.

Quatro caminhos

No espetáculo, cada artista leva sua própria estrada e a transforma em ponte. Alzira E, referência da canção autoral brasileira, revisita sua trajetória com a intensidade de quem cruza décadas experimentando novas linguagens.

Brô MCs, o primeiro grupo de rap indígena do país, traz para o palco as vozes e as rimas das aldeias Jaguapiru e Bororó, mesclando português e guarani em versos que ecoam resistência e identidade.

Marina Peralta, nome forte do reggae e da música independente, representa a juventude e o ativismo que conectam o som sul-mato-grossense ao mundo. Já o duo Hermanos Irmãos (Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira) carrega na bagagem décadas de parcerias e um repertório que funde pop, chamamé e experimentação.

“É uma honra estar com essa galera, com os mestres da música popular, isso aí não tem preço. Então, a gente só quer levar adiante esse projeto e chegar em vários palcos, fazendo essa mistura, como diz em guarani, esse ‘jopará’”, diz Kelvin Mbarete, do Brô MC’s.

O repertório gira em torno das composições dos artistas, além de trazer canções de outros nomes do cancioneiro sul-matogrossense, como Geraldo Espíndola e Geraldo Roca, e até da música paraguaia, como, por exemplo, “Recuerdos de Ipacaray”.

Recife

Do grupo de artistas que vêm ao Recife, apenas Alzira E já se apresentou na Capital pernambucana, quando esteve, “no século passado”, com Itamar Assumpção e Arrigo Barnabé, e, posteriormente, nos anos 2000. Todos os demais se apresentam por aqui pela primeira vez.

Para Rodrigo Teixeira, é grande a emoção de tocar no Recife, uma vez que, ao mesmo tempo em que, no final dos anos 1980, aqui se gestava o que viria a ser o Manguebeat, no Mato Grosso do Sul, sua geração também empreendia alquimias sonoras, como a polca-rock.

“Quando o Manguebeat estoura em 1992, foi uma pancada pra gente, porque estávamos pensando a mesma coisa, sem nos conhecermos, que era colocar o peso de uma tonelada naquela ‘música regional’ que já era misturada, mas elétrica-acústica, só que a nossa matéria-prima era a polca paraguaia, e no Manguebeat, era o maracatu”, conta.

“Fronteira Guarani” estreou em fevereiro de 2024, na Caixa Cultural Curitiba, no Paraná. Após uma apresentação em Campo Grande (MS) e na Caixa Cultural São Paulo (SP), o espetáculo chega ao Recife e ainda irá passar por Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza.

“É muito bacana fazer o ‘Fronteira’ em Recife porque é o Brasil de frente pro Pacífico chegando para um público que está no Atlântico, de "costas" para esta cultura sul-americana, especialmente a paraguaia. Nossa missão é chamar a atenção para este Brasil indígena fronteiriço”, arremata Rodrigo.

SERVIÇO

"Fronteira Guarani"

Com Alzira E, Brô MCs, Marina Peralta e Hermanos Irmãos (participação: Raphael Vital)

Quando: Sexta (14) e sábado (15), às 20h

Onde: Caixa Cultural - Av. Alfredo Lisboa, 105, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei), à venda no Sympla e na bilheteria da Caixa Cultural Recife

Instagram: @_alzirae / @bromcsoficial / @originalmarinaperalta / @hermanosirmaos

