Fruto de união polêmica, filha de Woody Allen surpreende ao publicar rara foto em família
Bechet Allen, de 27 anos, é a mais velha das duas filhas adotadas pelo cineasta e Soon-Yi Previn, cuja relação provocou escândalo nos anos 1990
Longe dos holofotes que acompanham a trajetória do pai, a americana Bechet Allen, de 27 anos, costuma fazer poucas aparições públicas. Filha do cineasta Woody Allen, de 90 anos, e de sua mulher, Soon-Yi Previn, de 56, ela surpreendeu ao compartilhar, na última segunda-feira (16), uma rara fotografia em família, durante uma viagem a Madri, na Espanha. O registro despertou curiosidade sobre a jovem, que cresceu em meio à notoriedade, e às controvérsias, envolvendo os pais.
Na imagem, publicada no Instagram, Bechet aparece sorridente ao lado de Soon-Yi, que faz um sinal de positivo com as duas mãos. Woody Allen, por sua vez, parece mais interessado nas patas de caranguejo servidas à mesa do restaurante. A publicação reúne ainda outros registros da viagem, entre fotografias de obras de arte, passeios e refeições. "É possível consumir muita coisa numa semana", escreveu a jovem na legenda.
Mas, afinal, quem é Bechet Allen? Nascida em 1998 e apresentada publicamente como filha do casal em 1999, ela é a mais velha das duas filhas adotadas por Woody Allen e Soon-Yi Previn. Sua irmã, Manzie Tio Allen, tem 26 anos e também costuma se manter distante da exposição midiática.
O nome de Bechet é uma homenagem ao saxofonista e clarinetista americano Sidney Bechet (1897-1959), um dos grandes representantes do jazz tradicional e ídolo declarado de Woody Allen, que também toca clarinete. A paixão do diretor pelo gênero musical se estendeu ao nome da segunda filha: Manzie foi batizada em referência ao baterista Manzie Johnson e ao músico Lorenzo Tio.
Bechet cresceu em Nova York e estudou no Bard College, instituição privada de ensino superior no estado americano, onde concluiu a graduação em 2021. Apesar da fama internacional do pai, mantém uma presença pública relativamente discreta.
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Uma de suas aparições de maior repercussão aconteceu em setembro de 2023, quando acompanhou Woody Allen, Soon-Yi e a irmã, Manzie, ao Festival de Cinema de Veneza, na Itália. Na ocasião, a família posou para fotógrafos no tapete vermelho da estreia de "Golpe de sorte em Paris" (2023), longa dirigido pelo cineasta.
A viagem mais recente à Espanha também acontece num momento de trabalho para Woody Allen. O diretor está envolvido na produção de um novo filme ambientado em Madri, com gravações iniciadas em outubro. Durante uma entrevista coletiva na capital espanhola, ele afirmou que o projeto permitiria passar alguns meses no país acompanhado da mulher e das filhas.
Relação dos pais é marcada por controvérsias
Bechet nasceu depois do casamento de Woody Allen e Soon-Yi Previn, realizado em dezembro de 1997, em Veneza. A união foi cercada de polêmicas desde o início. Soon-Yi é filha adotiva da atriz Mia Farrow com o compositor André Previn e iniciou um relacionamento com o cineasta quando ele ainda era companheiro de Mia.
O romance veio a público em 1992 e provocou uma ruptura familiar amplamente acompanhada pela imprensa internacional. Woody Allen também foi acusado de abuso sexual por Dylan Farrow, filha que adotou com Mia. O cineasta sempre negou as acusações.
Apesar da exposição envolvendo a história dos pais, Bechet e Manzie cresceram longe de uma presença constante na imprensa.