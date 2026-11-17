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Famosos Fruto de união polêmica, filha de Woody Allen surpreende ao publicar rara foto em família Bechet Allen, de 27 anos, é a mais velha das duas filhas adotadas pelo cineasta e Soon-Yi Previn, cuja relação provocou escândalo nos anos 1990

Longe dos holofotes que acompanham a trajetória do pai, a americana Bechet Allen, de 27 anos, costuma fazer poucas aparições públicas. Filha do cineasta Woody Allen, de 90 anos, e de sua mulher, Soon-Yi Previn, de 56, ela surpreendeu ao compartilhar, na última segunda-feira (16), uma rara fotografia em família, durante uma viagem a Madri, na Espanha. O registro despertou curiosidade sobre a jovem, que cresceu em meio à notoriedade, e às controvérsias, envolvendo os pais.

Na imagem, publicada no Instagram, Bechet aparece sorridente ao lado de Soon-Yi, que faz um sinal de positivo com as duas mãos. Woody Allen, por sua vez, parece mais interessado nas patas de caranguejo servidas à mesa do restaurante. A publicação reúne ainda outros registros da viagem, entre fotografias de obras de arte, passeios e refeições. "É possível consumir muita coisa numa semana", escreveu a jovem na legenda.

Mas, afinal, quem é Bechet Allen? Nascida em 1998 e apresentada publicamente como filha do casal em 1999, ela é a mais velha das duas filhas adotadas por Woody Allen e Soon-Yi Previn. Sua irmã, Manzie Tio Allen, tem 26 anos e também costuma se manter distante da exposição midiática.

O nome de Bechet é uma homenagem ao saxofonista e clarinetista americano Sidney Bechet (1897-1959), um dos grandes representantes do jazz tradicional e ídolo declarado de Woody Allen, que também toca clarinete. A paixão do diretor pelo gênero musical se estendeu ao nome da segunda filha: Manzie foi batizada em referência ao baterista Manzie Johnson e ao músico Lorenzo Tio.

Bechet cresceu em Nova York e estudou no Bard College, instituição privada de ensino superior no estado americano, onde concluiu a graduação em 2021. Apesar da fama internacional do pai, mantém uma presença pública relativamente discreta.

Uma de suas aparições de maior repercussão aconteceu em setembro de 2023, quando acompanhou Woody Allen, Soon-Yi e a irmã, Manzie, ao Festival de Cinema de Veneza, na Itália. Na ocasião, a família posou para fotógrafos no tapete vermelho da estreia de "Golpe de sorte em Paris" (2023), longa dirigido pelo cineasta.

A viagem mais recente à Espanha também acontece num momento de trabalho para Woody Allen. O diretor está envolvido na produção de um novo filme ambientado em Madri, com gravações iniciadas em outubro. Durante uma entrevista coletiva na capital espanhola, ele afirmou que o projeto permitiria passar alguns meses no país acompanhado da mulher e das filhas.

Relação dos pais é marcada por controvérsias

Bechet nasceu depois do casamento de Woody Allen e Soon-Yi Previn, realizado em dezembro de 1997, em Veneza. A união foi cercada de polêmicas desde o início. Soon-Yi é filha adotiva da atriz Mia Farrow com o compositor André Previn e iniciou um relacionamento com o cineasta quando ele ainda era companheiro de Mia.

O romance veio a público em 1992 e provocou uma ruptura familiar amplamente acompanhada pela imprensa internacional. Woody Allen também foi acusado de abuso sexual por Dylan Farrow, filha que adotou com Mia. O cineasta sempre negou as acusações.

Apesar da exposição envolvendo a história dos pais, Bechet e Manzie cresceram longe de uma presença constante na imprensa.

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