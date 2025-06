A- A+

PROGRAMAÇÃO 'Fubar' e 'O amor invencível': as estreias do streaming na semana de 8/6 a 14/6 'Ladrões: A Tiara de Santa Águeda' também está na lista

Referência no universo da ação desde os anos 1970, Arnold Schwarzenegger continua ativo no gênero — e também na comédia, o outro espectro da série “Fubar”, cuja segunda temporada estreia na Netflix na próxima quinta-feira. A história, que parte da premissa de um pai (Schwarzenegger, como Luke) e uma filha (a atriz Monica Barbaro, como Emma) que descobrem serem agentes secretos.

Abaixo, mais detalhes sobre a produção e outras estreias da semana entre 8 e 14 de junho.

Fubar (Netflix, a partir de 12/6)

"Fubar' agora ganha o reforço de outra lenda da ação, Carrie-Anne Moss, da franquia “Matrix”. Nos novos episódios, ela interpreta Greta, uma ex-espiã da Alemanha Oriental que teve um caso com Luke.

“Assisti à série e ri demais”, disse Carrie-Anne ao Tudum, portal de notícias da Netflix. “E da forma como me descreveram Greta, achei que seria realmente divertido. E, claro, trabalhar com o Arnold era uma ideia incrível na minha cabeça”. Nick Santora, criador da produção, descreve a dupla como ícones. “Eles sabem fazer ação, ser engraçados e criar personagens completos e envolventes. Foi ótimo apenas observá-los trabalhar”.

Ladrões: A Tiara de Santa Águeda (Disney+, a partir de 13/06)

Avaliada em US$ 240 milhões, a tiara Santa Águeda é o objetivo da ladra Amber. A joia será usada no casamento da filha do magnata mexicano do petróleo Emilio Villegas e, para roubá-la, a golpista se infiltrou na casa da família como governanta. Mas os planos podem ir por água abaixo quando um outro golpista reaparece em seu caminho.

Ladrões: A Tiara de Santa Águeda - Foto: Disney+

O Amor Invencível (Globoplay Novelas, a partir de 9/06)

Ex-canal Viva, o Globoplay Novelas exibe a partir das 20h55, de segunda a sábado, a versão mexicana da produção portuguesa “Mar salgado”. Na primeira fase, Leona Bravo ainda é uma jovem pescadora. Na segunda, 15 anos depois, aparece com uma nova identidade depois de perder toda a família e buscar justiça contra quem a fez mal.

Bravo! (Globoplay, a partir de 9/06)

A única novela de Janete Clair escrita para as 19h chega agora ao streaming da Globo. Em 1975, a história sobre um maestro em busca de sua obra-prima foi assinada com Gilberto Braga porque Janete precisou abandonar o folhetim. O motivo? Criar “Pecado capital”para substituir “Roque Santeiro”, censurada pela ditadura.

Not a box (Apple TV+, a partir de 13/06)

O livro infantil homônimo de Antoinette Portis, ilustradora e ex-diretora de criação na divisão de produtos da Disney, é o ponto de partida desta série de animação do streaming da Apple. Dona apenas de uma caixa de papelão, a coelhinha Riley imagina universos cheios de aventuras.

Not a box - Foto: divulgação

