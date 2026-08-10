Fundarpe: Oficinas e mostra de cinema integram ações para a 19ª Semana do Patrimônio

A- A+

Em celebração antecipada à 19ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural, até o próximo sábado, 15 de agosto, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) realiza ações gratuitas que envolvem desde oficinas e mostra de cinema, até plantio de árvores.



Com programação no Recife, em Olinda e em cidades da Região Metropolitana, Mata Norte e Agreste, o evento - realizado pelo Governo de Pernambuco, através da Fundarpe e da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE) - é voltado em especial aos alunos da rede pública de ensino. Há também ações direcionados ao público em geral.



Com início oficial no dia 17 de agosto, a Semana do Patrimônio ganha destaque dias antes, mobilizando o público para o evento.

"Nesta semana estamos levando atividades em escolas de vários municípios e organizando visitas mediadas às nossas obras de restauro, estimulando sempre o diálogo entre o patrimônio material e o imaterial”, destaca a presidente da Fundarpe, Renata Borba.









Desde o início deste mês de agosto, com a 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio circulando em pelo menos sete municípios, até o dia 2 de setembro, foi dado 'start' às celebrações.

Mata Norte e Agreste

Na agenda, em Paudalho, está prevista uma ação de plantio de mudas de Guabiraba, em parceria com as secretarias de Meio Ambiente, Educação e Cultura da cidade.



A árvore, aliás, está em processo de registro como Patrimônio Imaterial de Pernambuco.

Haverá também visitas técnicas com estudantes de arquitetura e engenharia a patrimônios tombados, restaurados ou em processo de restauração sob os cuidados da Fundarpe.



A ação ocorrerá no Mosteiro de São Bento, no Liceu de Artes e Ofícios, no Ginásio Pernambucano, Fábrica Tacaruna e Museu de Arte Contemporânea.



Já no Agreste, em Caruaru, assim como na Mata Sul, em Palmares, acontece a 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio.

PROGRAMAÇÃO



Terça-feira, 11 de agosto



8h - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio

- Oficina de Cinema de Animação - OCA e Lula Gonzaga

Onde: Escola Municipal Mestre Vitalino, São Sebastião, s/n, Alto

do Moura, em Caruaru

Público-alvo: comunidade escolar - 15 vagas



9h - Visita mediada às obras de restauração em bens tombados -

Mosteiro de São Bento

Onde: Rua de São Bento, s/n, Olinda

Público-alvo: estudantes dos cursos de Arqueologia - 20 vagas



19h - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio

- Coco de Umbigada

Onde: Cineclube Macaíba, Av. Dr. Manoel de Barros Lima, s/n,

Carmo, Olinda

Aberto ao público - 30 lugares



Quarta-feira, 12 de agosto



8h - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio

- Oficina de Cinema de Animação - OCA e Lula Gonzaga

Onde: Escola Municipal Mestre Vitalino, São Sebastião, s/n, Alto

do Moura, Caruaru

Público-alvo: comunidade escolar - 15 vagas



9h - Visita mediada às obras de restauração em bens tombados -

Liceu de Artes e Ofícios

Onde: Praça da República, 291, Santo Antônio, Recife

Público-alvo: estudantes dos cursos de Arquitetura - 20 vagas



9h30 - Oficina de história, identidade e memória: construindo

o patrimônio local

Onde: ETE Almirante Soares Dutra, Praça General Abreu e Lima,

s/n, Santo Amaro, Recife

Público-alvo: estudantes, professores e gestores



14h - Roda de diálogos - Rua da União, 263: O Casarão e a Obra

de Manuel Bandeira

Onde: Espaço Pasárgada, Rua da União, 263, Boa Vista, Recife

Público-alvo: estudantes, pesquisadores, educadores, agentes

culturais e público em geral - 50 vagas

Informações: [email protected]



18h - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio

- Como Vi Salu (23min37s), de Toni Braga

- Samba de Coco Raízes de Tupanatinga (80 min), de Zé Luiz

do Candeeiro

Onde: Cinema São Luiz, Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife

Aberto ao público - 492 lugares



Quinta-feira, 13 de agosto



9h - Visita mediada às obras de restauração em bens tombados -

Fábrica Tacaruna

Onde: Avenida Governador Agamenon Magalhães, 5, Recife

Público-alvo: estudantes de Engenharia Civil - 20 vagas



14h - Visita mediada às obras de restauração em bens tombados

- Ginásio Pernambucano

Onde: Rua da Aurora, 703, Santo Amaro, Recife

Público-alvo: estudantes de Arquitetura - 20 vagas



14h30 - Oficina de história, identidade e memória: construindo

o patrimônio local

Onde: CM Ministro Apolônio Sales, Avenida Oito de Maio, 38

Centro, São Lourenço da Mata

Público-alvo: estudantes



14h - Visita Guiada a Exposição Forquilha com Fernando Augusto

e Fernando Duarte

Onde: Museu do Estado de Pernambuco, Avenida Rui Barbosa,

960, Graças, Recife

Público-alvo: público em geral -50 vagas

Informações: [email protected]



14h - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio

- Mar de Fogo - Lia de Itamaracá (3min27s), de Barbara Ramona

- Mambembe (99 min), de Fabio Meira

Onde: Cine Teatro Apolo, Rua da Conceição, São

Sebastião, Palmares

Aberto ao público - 170 lugaresFundarpe | Secult



Sexta-feira, 14 de agosto



9h - Plantio de mudas de Guabiraba

Parceria: Secretarias de Meio Ambiente (SEDEMAQ), de Educação

e de Cultura de Paudalho

Onde: Escola Eufrásio Gouveia, Loteamento Nova Paudalho, s/n,

Vila Asa Branca, Paudalho

Público-alvo: estudantes da Rede Municipal



14h - Visita mediada às obras de restauração em bens tombados

- Museu de Arte Contemporânea - MAC

Onde: Rua Bispo Coutinho, 726, Olinda

Público-alvo: estudantes de Arquitetura - 20 vagas



Sábado, 15 de agosto



15h - Papo de Artista sobre a Exposição Forquilha com os artistas,

Fernando Duarte e Fernando Augusto, o curador Guilherme

Moraes e a curadora Joana D`Arc

Onde: Museu do Estado de Pernambuco, Avenida Rui Barbosa,

960, Graças, Recife

Público-alvo: público em geral

Informações: [email protected]

SERVIÇO

Ações para a 19ª Semana Estadual do Patrimônio

Quando: até sábado, 15 de agosto

Onde: Recife, Olinda, Paudalho, Caruaru, Palmares e Paudalho

Acesso gratuito (com algumas ações fechadas para escolas e universidades)

Veja também