Fundarpe: Oficinas e mostra de cinema integram ações para a 19ª Semana do Patrimônio
Ações, gratuitas, acontecem até o próximo sábado 15 de agosto
Em celebração antecipada à 19ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural, até o próximo sábado, 15 de agosto, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) realiza ações gratuitas que envolvem desde oficinas e mostra de cinema, até plantio de árvores.
Com programação no Recife, em Olinda e em cidades da Região Metropolitana, Mata Norte e Agreste, o evento - realizado pelo Governo de Pernambuco, através da Fundarpe e da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE) - é voltado em especial aos alunos da rede pública de ensino. Há também ações direcionados ao público em geral.
Com início oficial no dia 17 de agosto, a Semana do Patrimônio ganha destaque dias antes, mobilizando o público para o evento.
"Nesta semana estamos levando atividades em escolas de vários municípios e organizando visitas mediadas às nossas obras de restauro, estimulando sempre o diálogo entre o patrimônio material e o imaterial”, destaca a presidente da Fundarpe, Renata Borba.
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Desde o início deste mês de agosto, com a 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio circulando em pelo menos sete municípios, até o dia 2 de setembro, foi dado 'start' às celebrações.
Mata Norte e Agreste
Na agenda, em Paudalho, está prevista uma ação de plantio de mudas de Guabiraba, em parceria com as secretarias de Meio Ambiente, Educação e Cultura da cidade.
A árvore, aliás, está em processo de registro como Patrimônio Imaterial de Pernambuco.
Haverá também visitas técnicas com estudantes de arquitetura e engenharia a patrimônios tombados, restaurados ou em processo de restauração sob os cuidados da Fundarpe.
A ação ocorrerá no Mosteiro de São Bento, no Liceu de Artes e Ofícios, no Ginásio Pernambucano, Fábrica Tacaruna e Museu de Arte Contemporânea.
Já no Agreste, em Caruaru, assim como na Mata Sul, em Palmares, acontece a 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio.
PROGRAMAÇÃO
Terça-feira, 11 de agosto
8h - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio
- Oficina de Cinema de Animação - OCA e Lula Gonzaga
Onde: Escola Municipal Mestre Vitalino, São Sebastião, s/n, Alto
do Moura, em Caruaru
Público-alvo: comunidade escolar - 15 vagas
9h - Visita mediada às obras de restauração em bens tombados -
Mosteiro de São Bento
Onde: Rua de São Bento, s/n, Olinda
Público-alvo: estudantes dos cursos de Arqueologia - 20 vagas
19h - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio
- Coco de Umbigada
Onde: Cineclube Macaíba, Av. Dr. Manoel de Barros Lima, s/n,
Carmo, Olinda
Aberto ao público - 30 lugares
Quarta-feira, 12 de agosto
8h - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio
- Oficina de Cinema de Animação - OCA e Lula Gonzaga
Onde: Escola Municipal Mestre Vitalino, São Sebastião, s/n, Alto
do Moura, Caruaru
Público-alvo: comunidade escolar - 15 vagas
9h - Visita mediada às obras de restauração em bens tombados -
Liceu de Artes e Ofícios
Onde: Praça da República, 291, Santo Antônio, Recife
Público-alvo: estudantes dos cursos de Arquitetura - 20 vagas
9h30 - Oficina de história, identidade e memória: construindo
o patrimônio local
Onde: ETE Almirante Soares Dutra, Praça General Abreu e Lima,
s/n, Santo Amaro, Recife
Público-alvo: estudantes, professores e gestores
14h - Roda de diálogos - Rua da União, 263: O Casarão e a Obra
de Manuel Bandeira
Onde: Espaço Pasárgada, Rua da União, 263, Boa Vista, Recife
Público-alvo: estudantes, pesquisadores, educadores, agentes
culturais e público em geral - 50 vagas
Informações: [email protected]
18h - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio
- Como Vi Salu (23min37s), de Toni Braga
- Samba de Coco Raízes de Tupanatinga (80 min), de Zé Luiz
do Candeeiro
Onde: Cinema São Luiz, Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife
Aberto ao público - 492 lugares
Quinta-feira, 13 de agosto
9h - Visita mediada às obras de restauração em bens tombados -
Fábrica Tacaruna
Onde: Avenida Governador Agamenon Magalhães, 5, Recife
Público-alvo: estudantes de Engenharia Civil - 20 vagas
14h - Visita mediada às obras de restauração em bens tombados
- Ginásio Pernambucano
Onde: Rua da Aurora, 703, Santo Amaro, Recife
Público-alvo: estudantes de Arquitetura - 20 vagas
14h30 - Oficina de história, identidade e memória: construindo
o patrimônio local
Onde: CM Ministro Apolônio Sales, Avenida Oito de Maio, 38
Centro, São Lourenço da Mata
Público-alvo: estudantes
14h - Visita Guiada a Exposição Forquilha com Fernando Augusto
e Fernando Duarte
Onde: Museu do Estado de Pernambuco, Avenida Rui Barbosa,
960, Graças, Recife
Público-alvo: público em geral -50 vagas
Informações: [email protected]
14h - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio
- Mar de Fogo - Lia de Itamaracá (3min27s), de Barbara Ramona
- Mambembe (99 min), de Fabio Meira
Onde: Cine Teatro Apolo, Rua da Conceição, São
Sebastião, Palmares
Aberto ao público - 170 lugaresFundarpe | Secult
Sexta-feira, 14 de agosto
9h - Plantio de mudas de Guabiraba
Parceria: Secretarias de Meio Ambiente (SEDEMAQ), de Educação
e de Cultura de Paudalho
Onde: Escola Eufrásio Gouveia, Loteamento Nova Paudalho, s/n,
Vila Asa Branca, Paudalho
Público-alvo: estudantes da Rede Municipal
14h - Visita mediada às obras de restauração em bens tombados
- Museu de Arte Contemporânea - MAC
Onde: Rua Bispo Coutinho, 726, Olinda
Público-alvo: estudantes de Arquitetura - 20 vagas
Sábado, 15 de agosto
15h - Papo de Artista sobre a Exposição Forquilha com os artistas,
Fernando Duarte e Fernando Augusto, o curador Guilherme
Moraes e a curadora Joana D`Arc
Onde: Museu do Estado de Pernambuco, Avenida Rui Barbosa,
960, Graças, Recife
Público-alvo: público em geral
Informações: [email protected]
SERVIÇO
Ações para a 19ª Semana Estadual do Patrimônio
Quando: até sábado, 15 de agosto
Onde: Recife, Olinda, Paudalho, Caruaru, Palmares e Paudalho
Acesso gratuito (com algumas ações fechadas para escolas e universidades)