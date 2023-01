A- A+

BBB 23 'Fui ameaçada': relato da médica Amanda no BBB reforça denúncias da CPI da Covid Médica socorrista disse ter sido ameaçada de morte por um familiar de um paciente que não gostaria que a covid constasse como causa do óbito

A médica socorrista Amanda, do Big Brother Brasil, nesta quarta-feira (25), em uma conversa com outros participantes na piscina, relatou ter sido ameaçada durante a pandemia do novo coronavírus por um familiar de um paciente que exigia que no óbito não constasse a Covid-19.

O assunto veio à tona quando Amanda e Cézar, dois profissionais de saúde, falavam sobre como foi atuar na pandemia. O mesmo relato foi feito por outros profissionais da Saúde e esteve em discussão durante a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, a CPI da Covid.

"Teve um dia que eu fui ameaçada por uma família. Eles chegaram pra mim e falaram: 'Se você colocar na sua declaração de óbito que é Covid, minha mãe vai acabar num saco preto e eu não vou conseguir velar ela, minha mãe é muito religiosa, eu tinha escolhido toda a roupinha' e tal", contou.

"E daí eu falei: 'Não posso expor as outras pessoas ao risco. Ela tem Covid, é confirmado'. Aí, ele olhou pra mim e falou assim... 'Sabe qual é o meu arrependimento? Se eu tivesse trazido minha arma, eu te matava'", revelou Amanda.

Em seguida, Cezar perguntou se a médic registrou boletim de ocorrência, mas a sister continuou seu relato. "Eu não conseguia sair da sala, e ele começou a ficar muito bravo, muito bravo. E, na hora, passou a psicóloga e eu chamei. Daí, a psicóloga entrou, eu peguei e... Saí correndo, fui chamar ajuda. Só que, nisso, ele começou a ter uma crise de ansiedade muito grande, e começou a sentir dor no peito... Uma crise de pânico, né? E depois, ele foi para o pronto-socorro e tal e o pessoal de lá cuidou da segurança dele", recordou.



