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FAMOSOS "Fui processado dez vezes. Ganhei todas", diz Antonio Fagundes sobre público que o pôs na Justiça Em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", ator, que lidou com gente esmurrando porta de teatro e com polícia, também revelou que deixou de ir ao cinema por conta da falta de educação das pessoas

Antonio Fagundes falou o fato de ter se tornado uma voa ativa na defesa da pontualidade dos espetáculos. Em entrevista ao videocast ' Conversa vai, conversa vem', o ator explicou os motivos que o levam a respeitar os horários a ferro e a fogo, mesmo diante da grita da plateia. Também revelou que deixou de ir ao cinema por conta da falta de educação das pessoas. Leia trecho abaixo:

Se tornou essa voz ativa na defesa da pontualidade dos espetáculos...

A pontualidade é a ponta do iceberg. O cuidado que tive com a plateia começou na escolha do texto que imaginei interessar um número grande de pessoas. Não sou um pavão que está se pavoneando diante da plateia, tenho uma responsabilidade. Depois, escolho a equipe, o teatro, pelo qual pago caro. Depois são meses de ensaio até abrir as portas para o público e jogá-lo dentro daquele universo. Aí, chega uma pessoa atrasada... Não posso deixar entrar!

Mas as pessoas não lidam bem com isso. Já deu exército e polícia em porta de teatro com gente esmurrando a porta, você foi processado várias vezes...

É verdade. Deu muita confusão. São poucas pessoas, mas ruidosas, fazem barulho, quebram a porta do teatro, são mal educadas. Fui processado umas dez vezes, mas a gente acaba ganhando sempre. Porque está escrito lá, eu anuncio no material. As pessoas falam: "É um desrespeito com o artista". Não! Pode fazer barulho, acender a luz que continuamos fazendo teatro, somos treinados pra isso. Se não, não conseguiríamos fazer teatro de rua, com ônibus passando, gente atirando coisa. Temos essa possibilidade de fazer "apesar da plateia', mas não queremos que seja assim. É para ela que estamos fazendo. Não queremos barulho para não atrapalhar quem concordou com esse contrato entre nós: "Vai nesse endereço, tal hora, te dou esse lugar na fila X, você senta, fica quietinho que vou te contar uma história por duas horas que vai modificar sua vida".

É verdade que deixou de ir ao cinema por causa da falta de educação das pessoas?

Com certeza! Está sendo muito chato. Não é nem o fato de ficarem comendo ou falando, é porque não estão interessadas em quem está ao lado. Então, me pergunto: "Por que não fica em casa falando no celular?". Não precisa ir atrapalhar os outros.

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