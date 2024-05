A- A+

SÃO JOÃO 2024 Fulô de Mandacaru e Capim com Mel são atrações dos São João no RioMar; confira programação São João do RioMar Recife dá o pontapé nos festejos na quinta-feira, 6 de junho; o acesso é gratuito

Fulô de Mandacaru, Geraldinho Lins, Capim com Mel, Quinteto Violado e Forró Balaio de Cheiro comandam o 'tengo lengo tengo' do RioMar, dentro da programação do "Forró & Tradição RioMar", com início na quinta-feira, 6 de junho, no Piso L3 do mall.



Com acesso gratuito, os shows seguem até 16 de junho com agenda típica de forrobodó e dos bons. A abertura fica por conta da banda caruaruense Fulô de Mandacaru e o "forrozim de pé de serra, daqueles que a gente fica até o dia clarear", rememorando o "São João de Outrora" - canção que integra o repertório do trio.





E na sexta-feira, 7 de junho, é a vez de Geraldinho Lins ditar o ritmo. Na sequência, no sábado 8, Capim com Mel traz à tona o 'forró das antigas'.

Já Quinteto Violado segue com a festa no domingo (9) e o Forró Balaio de Cheiro encerra a edição do "Forró & Tradição RioMar", com show no domingo, 16 de junho, às 18h - todos os demais têm início às 19h.

Programação:



Quinta-feira, 6 de junho: Fulô de Mandacaru

Sexta-feira, 7 de junho: Geraldinho Lins

Sábado, 8 de junho: Capim com Mel

Domingo, 9 de junho: Quinteto Violado



Domingo, 16 de junho: Forró Balaio de Cheiro

Serviço

Forró & Tradição RioMar Recife

Quando: dias 6, 7, 8, 9 e 16 de junho

Onde: RioMar Shopping (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

