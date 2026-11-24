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Música Fulô de Mandacaru grava DVD de Carnaval em show gratuito no dia 3 de dezembro Em 2026, Banda completa 25 anos de carreira enaltecendo a cultura nordestina

No ano em que comemora 25 anos de carreira, a Banda Fulô de Mandacaru anuncia para o dia 3 de dezembro a gravação do seu novo DVD, intitulado Carnaval da Fulô, a partir das 20h, no Louge Music, em Jaboatão dos Guararapes. Em uma noite de celebração da música carnavalesca, o grupo promete reunir grandes nomes da música e da cultura pernambucana.

Com entrada gratuita mediante retirada de ingresso, o evento contará com participações especiais de Nena Queiroga, Marrom Brasileiro, Conde Só Brega, André Rio, Maestro Forró e Trio da Huanna e outros convidados. "O novo projeto audiovisual marca mais um momento importante na trajetória da Fulô de Mandacaru, celebrando suas raízes e construindo pontes entre diferentes gerações e estilos da música", diz o texto de divulgação do evento.

SERVIÇO:

Gravação do DVD Carnaval da Fulô

Quando: Quinta-feira, 3 de dezembro, a partir das 20h.

Onde: Lounge Music – Jaboatão dos Guararapes/PE

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso.





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