A- A+

Famosos Ator Fúlvio Stefanini cancela apresentações após ser internado; confira Ator paulista de 86 anos, em cartaz com a peça 'O pai' no Rio de Janeiro, contrai infecção bacteriana e passa por série de exames e tratamento

O ator Fúlvio Stefanini, de 86 anos, foi internado num hospital em São Paulo após contrair uma infecção bacteriana. As apresentações da peça "O pai", protagonizada por ele, e em cartaz no Teatro TotalEnergies, na Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro, estão suspensas neste fim de semana.

O artista passa bem e vem sendo submetido a exames. A previsão dos médicos, de acordo com a assessoria da montagem, é que ele receba alta na próxima semana, quando deve voltar aos palcos.

Quem adquiriu ingressos do espetáculo para este fim de semana poderá revalidá-los para outra sessão. O teatro informa que, para realizar a escolha da nova data e do novo assento, o consumidor deverá responder um e-mail enviado pela equipe do estabelecimento.

"Dessa forma, a equipe dará sequência ao atendimento e orientará sobre as opções disponíveis", detalha o teatro.

Em cartaz desde 2016 em São Paulo, com pausas na pandemia e, pela primeira vez, no Rio de Janeiro, o espetáculo "O pai" é um dos maiores sucessos na carreira de Fúlvio.

Em entrevista recente ao GLOBO, o artista definiu a obra como "um prêmio que caiu no meu colo", e ele nem se referia ao fato de ter sido laureado, por esse papel, com o troféu de melhor ator no Prêmio Shell, há dez anos.



Aos 86 anos de vida e sete décadas de carreira, o artista ressaltou, na mesma entrevista ao GLOBO, que está "sempre com um plano aqui e outro ali". É isso, aliás, o que o mantém com fôlego, como sublinhou, na ocasião.

"Eu não paro. A verdade é esta: nunca parei. Por isso, os 70 anos de carreira passaram muito rapidamente. Nem percebo muito bem o tempo, sabe? Analisou, na mesma entrevista. "O importante, para mim, é continuar, não desistir e ter uma determinação com o trabalho. Sempre fiz isso na vida. E vou continuar a fazer até onde der. O teatro é a minha paixão".

Veja também